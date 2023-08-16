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Пьяная жительница Омской области села за руль и врезалась в магазин

16 августа 2023, 10:46
Фото: 1MI
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После ДТП она хотела сесть в машину и продолжить движение, но ее удержали местные жители.

Это случилось в Таврическом районе. Пьяная местная жительница села за руль и врезалась в крыльцо магазина, а после хотела продолжить вождение. В спецслужбу позвонили сдерживающие нарушительницу очевидцы.

Приехавшие на место происшествия полицейские установили, что управляла машиной 29-летняя женщина, а в салоне автомобиля, помимо нее, находились четверо детей — два мальчика 2012 и 2014 и две девочки 2017 и 2020 годов рождения.

Сама нарушительница утверждала, что за рулем в момент наезда был ее супруг, который успел скрыться до приезда автоинспекторов. Сотрудников полиции предложили женщине пройти освидетельствование: показания алкотестора составили 1,158 мг/л, сообщают в управлении МВД России по Омской области.

По факту произошедшего возбуждены административные производства по нескольким статьям: управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ); нарушение требований к перевозке детей (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ); отсутствие страхового полиса (ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ).

Также отмечается, что информация о случившемся передана в ПДН для проведения дальнейшей работы с семьей.

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#Анастасия Баянова#ДТП#Полиция#Авария#Нетрезвый водитель#Омская область#Омск#Видео
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