Пьяная жительница Омской области села за руль и врезалась в магазин

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Это случилось в Таврическом районе. Пьяная местная жительница села за руль и врезалась в крыльцо магазина, а после хотела продолжить вождение. В спецслужбу позвонили сдерживающие нарушительницу очевидцы.
Приехавшие на место происшествия полицейские установили, что управляла машиной 29-летняя женщина, а в салоне автомобиля, помимо нее, находились четверо детей — два мальчика 2012 и 2014 и две девочки 2017 и 2020 годов рождения.
Сама нарушительница утверждала, что за рулем в момент наезда был ее супруг, который успел скрыться до приезда автоинспекторов. Сотрудников полиции предложили женщине пройти освидетельствование: показания алкотестора составили 1,158 мг/л, сообщают в управлении МВД России по Омской области.
По факту произошедшего возбуждены административные производства по нескольким статьям: управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ); нарушение требований к перевозке детей (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ); отсутствие страхового полиса (ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ).
Также отмечается, что информация о случившемся передана в ПДН для проведения дальнейшей работы с семьей.