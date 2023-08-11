В Омске на 78 маршрут запустили новые автобусы большого класса

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
На маршрут «пос. Солнечный — Биофабрика» выйдет 15 автобусов большого класса. Освободившиеся «средние» автобусы будут продолжать свою работу, но уже по другому направлению: они поедут по маршруту № 46А «СНТ „Заря-2“ — Ул. Облепиховая» в количестве 11 единиц.
«В целях оптимизации графиков и улучшения провозной способности будет продолжена работа автобусов ПАЗ: на маршруте № 78 — 4 единицы, на маршруте № 46 — в количестве 2 единиц подвижного состава», — подчеркнул Шелест.
Однако работа автобусов большого класса на маршруте еще не до конца отлажена. В первых из них отсутствуют кондуктора, пассажиры вынуждены оплачивать проезд у водителя. Валидаторы также не работают, они завешены сомнительной чистоты тряпками.
Напомним, что перед запуском автобусов большей вместимости была проведена проверка некоторых участков маршрута. Дело в том, что часть дорог, по которым проезжает пассажирский транспорт, узкие. Так, например, опасения администрации вызывала дорога по улице 3-я Енисейская в районе пересечения с улицей Конева. По словам директора департамента транспорта, радиус поворота в этом месте достаточно проблематичный для крупногабаритного автобуса.