В Омске на 78 маршрут запустили новые автобусы большого класса

Напомним, что перед запуском автобусов большей вместимости была проведена проверка некоторых участков маршрута. Дело в том, что часть дорог, по которым проезжает пассажирский транспорт, узкие. Так, например, опасения администрации вызывала дорога по улице 3-я Енисейская в районе пересечения с улицей Конева. По словам директора департамента транспорта, радиус поворота в этом месте достаточно проблематичный для крупногабаритного автобуса.