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Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

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В Омске на 78 маршрут запустили новые автобусы большого класса

11 августа 2023, 04:24
Фото: 1MI
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Первые проехали по дорогам уже сегодня утром. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Шелест.

На маршрут «пос. Солнечный — Биофабрика» выйдет 15 автобусов большого класса. Освободившиеся «средние» автобусы будут продолжать свою работу, но уже по другому направлению: они поедут по маршруту № 46А «СНТ „Заря-2“ — Ул. Облепиховая» в количестве 11 единиц.

«В целях оптимизации графиков и улучшения провозной способности будет продолжена работа автобусов ПАЗ: на маршруте № 78 — 4 единицы, на маршруте № 46 — в количестве 2 единиц подвижного состава», — подчеркнул Шелест.

Однако работа автобусов большого класса на маршруте еще не до конца отлажена. В первых из них отсутствуют кондуктора, пассажиры вынуждены оплачивать проезд у водителя. Валидаторы также не работают, они завешены сомнительной чистоты тряпками.

Напомним, что перед запуском автобусов большей вместимости была проведена проверка некоторых участков маршрута. Дело в том, что часть дорог, по которым проезжает пассажирский транспорт, узкие. Так, например, опасения администрации вызывала дорога по улице 3-я Енисейская в районе пересечения с улицей Конева. По словам директора департамента транспорта, радиус поворота в этом месте достаточно проблематичный для крупногабаритного автобуса.

Автобус № 78Автобус № 78
Автобус № 78
Фото: Город55
В Омске на популярный маршрут № 78 хотят поставить большие автобусы
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