Стало известно, что первый зампред Совфеда РФ Турчак будет делать в Омской области

Вообще же, федеральный гость приехал в регион, чтобы обсудить с представителями местной власти проекты партии, которые развивают в Омской области. Также в это время с рабочим визитом в регионе находится полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев. У него по плану — обсуждение социально-экономического развития Омской области.