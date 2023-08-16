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Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

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иллюстрация

Стало известно, что первый зампред Совфеда РФ Турчак будет делать в Омской области

16 августа 2023, 07:42
Фото: Город55
иллюстрация
В планах у чиновника посещение минимум трех мероприятий.

Как стало известно Городу55, первый зампредседателя Совфеда РФ, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак будет присутствовать на открытии газопровода в Омской области. Кроме того, он побывает на турнире под названием «За самбо».

Вообще же, федеральный гость приехал в регион, чтобы обсудить с представителями местной власти проекты партии, которые развивают в Омской области. Также в это время с рабочим визитом в регионе находится полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев. У него по плану — обсуждение социально-экономического развития Омской области.

Два федеральных гостя Серышев и Турчак приехали с визитом в Омскую область
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#Алина Ясинская#Политика#Новости#Омская область#Андрей Турчак#Анатолий серышев#Рабочая поездка#Рабочий визит#Газопровод#Турнир
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