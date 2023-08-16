Стало известно, что первый зампред Совфеда РФ Турчак будет делать в Омской области

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Как стало известно Городу55, первый зампредседателя Совфеда РФ, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак будет присутствовать на открытии газопровода в Омской области. Кроме того, он побывает на турнире под названием «За самбо».
Вообще же, федеральный гость приехал в регион, чтобы обсудить с представителями местной власти проекты партии, которые развивают в Омской области. Также в это время с рабочим визитом в регионе находится полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев. У него по плану — обсуждение социально-экономического развития Омской области.