Два федеральных гостя Серышев и Турчак приехали с визитом в Омскую область

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:47
В Омскую с рабочим визитом прибыл представитель федеральной власти. Речь идет о полномочном представителе президента в СФО Анатолии Серышеве. Кроме того, есть информация, что в регион приехал первый зампредседателя Совфеда РФ, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Серышев планирует обсудить социально-экономическое развитие Омской области. Турчака же интересует, как реализуются проекты партии на территории региона.
Напомним, что полпред президента в СФО последний раз приезжал в регион в марте 2023 года, когда в Омске официально представляли врио губернатора Виталия Хоценко. Зампредседателя Совфеда РФ посещал Омск в апреле этого года.