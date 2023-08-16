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Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

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Updated Сегодня, 05:47

иллюстрация

Два федеральных гостя Серышев и Турчак приехали с визитом в Омскую область

16 августа 2023, 05:44
Фото: Город55
иллюстрация
Известно, для каких целей они решили посетить регион.

В Омскую с рабочим визитом прибыл представитель федеральной власти. Речь идет о полномочном представителе президента в СФО Анатолии Серышеве. Кроме того, есть информация, что в регион приехал первый зампредседателя Совфеда РФ, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Серышев планирует обсудить социально-экономическое развитие Омской области. Турчака же интересует, как реализуются проекты партии на территории региона.

Напомним, что полпред президента в СФО последний раз приезжал в регион в марте 2023 года, когда в Омске официально представляли врио губернатора Виталия Хоценко. Зампредседателя Совфеда РФ посещал Омск в апреле этого года.

Полпред в СФО Серышев представил врио губернатора Омской области Виталия Хоценко
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#Алина Ясинская#Политика#Новости#Омская область#Омск#Анатолий серышев#Андрей Турчак#Рабочий визит
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