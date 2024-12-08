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Анатолий серышев

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2024
Прогнозы сбылись: критиковавший регион полпред Серышев прибыл с визитом в Омск
8 декабря, 07:20
2023
Виталий Хоценко поучаствовал в совещании по вопросам нацбезопасности в Сибири
Обсуждались меры по обеспечению технологического суверенитета страны с использованием научно-производственного потенциала регионов.
1 ноября 2023, 03:27
Подросток жестко сбил ребенка, в школах ввели карантин, Хоценко стал губернатором
24 сентября 2023, 09:58
Серышев поздравил Хоценко со вступлением в должность губернатора Омской области
22 сентября 2023, 09:42
В зону СВО из Омской области отправится очередной груз с гуманитарной помощью
16 августа 2023, 11:09
Серышев обсудил с Хоценко вопросы социально-экономического развития Омской области
16 августа 2023, 08:15
Стало известно, что первый зампред Совфеда РФ Турчак будет делать в Омской области
16 августа 2023, 07:42
Два федеральных гостя Серышев и Турчак приехали с визитом в Омскую область
Известно, для каких целей они решили посетить регион.
16 августа 2023, 05:44
Нападения педофилов, все больше пожаров, День Победы в Омской области
7 мая 2023, 08:00
Полпред в СФО беспокоится, что в Омской области затянут строительство детсадов
3 мая 2023, 12:40
Новый глава Омской области Хоценко, потоп в Новоалександровке, первый укус клеща
2 апреля 2023, 12:07
Полпред в СФО Серышев представит омскому правительству нового губернатора Хоценко
Знакомство с врио губернатора предстоит чиновникам из правительства и депутатам Заксобрания уже завтра, 31 марта.
30 марта 2023, 09:28
Названы предварительные даты пожароопасного сезона для районов Омской области
Публикуем полный список.
19 марта 2023, 12:24
Скандал со священником, корь в Омске, ТОП-100 влиятельных людей региона
19 марта 2023, 08:15
Учителя-педофилы, перекрытие Ленинградского моста, ремонт омского драмтеатра
5 февраля 2023, 09:24

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