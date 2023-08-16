Серышев обсудил с Хоценко вопросы социально-экономического развития Омской области

Омская область в настоящее время участвует в плане мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Регион подготовил 26 инвестпроектов, планируется привлечь около 200 млрд рублей и создать более 7 тысяч новых рабочих мест.