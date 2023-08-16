Серышев обсудил с Хоценко вопросы социально-экономического развития Омской области

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Сегодня, 16 августа, в Омск с рабочим визитом приехал полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Он обсудил с врио губернатора региона Виталием Хоценко вопросы социально-экономического развития области.
Виталий Хоценко рассказал, что экономика Омской области показывает стабильный рост. Индекс промышленного производства увеличился на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Производство сельхозпродукции за первые 6 месяцев нынешнего года составило около 40 млрд рублей. Развивается малое и среднее предпринимательство.
Также рассматривались вопросы реализации национальных проектов. В частности, решение экологических задач по проекту «Чистый воздух», строительство социальных и транспортных объектов и благоустройство.
Омская область в настоящее время участвует в плане мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Регион подготовил 26 инвестпроектов, планируется привлечь около 200 млрд рублей и создать более 7 тысяч новых рабочих мест.
Основные направления развития: транспорт, инфраструктура и нефтехимия. Драйвером развития региона Виталий Хоценко назвал логистические проекты, в частности, логистический парк «Солнечный», логистический центр для хранения и реализации строительных материалов в Омске, распределительные центры крупных российских ретейлеров и маркетплейсов.
Отдельный вопрос — поддержка участников спецоперации. Врио губернатора рассказал о введении 18 дополнительных мер поддержки для бойцов и их семей. Так, дети участников СВО смогут бесплатно посещать кружки, секции и продленку. Для ребят постарше организуют бесплатное горячее питание.
В числе других текущих вопросов, которые были рассмотрены: предстоящее начало учебного года, подготовка к уборочной кампании и отопительному сезону, реализация программы догазификации.
Также в Омске Анатолий Серышев встретился с секретарем генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком. Обсуждалась реализация проектов партии в регионах Сибири.