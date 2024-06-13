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Развитие экономики

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2024
Развиваемся. В омской ОЭЗ «Авангард» появится битумный терминал и завод асфальта
Объекты планируют сдать в эксплуатацию через четыре года.
13 июня, 08:07
2023
Хоценко и Владимиров открыли конференцию в честь 100-летнего юбилея Сергея Манякина
Омская делегация приняла участие в конференции по обмену лучшими практиками в Ставропольском крае.
24 октября 2023, 15:12
Серышев обсудил с Хоценко вопросы социально-экономического развития Омской области
16 августа 2023, 08:15
Озвучены итоги встречи Виталия Хоценко с бизнес-объединениями Омской области
Сегодня, 15 августа, глава региона пообщался с членами бизнес-объединений Омской области в формате открытого диалога.
15 августа 2023, 10:36
Виталий Хоценко рассказал об успехах в экономическом развитии Омской области
13 июля 2023, 07:05
В Омске оценили возможности городского бюджета в сложившихся условиях
11 апреля 2023, 11:50

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