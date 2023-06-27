В Омской области 74-летний пенсионер умер за рулем и влетел в забор

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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В селе Любино-Малороссы Любинского района силовики выясняют все нюансы смертельного ДТП, в котором скончался 74-летний пенсионер.
«Предварительно, в понедельник, 26 июня, около 15:45 возле дома 9А по улице Москальской в селе Любино-Малороссы водитель автомобиля Hyundai Tucson не справился с управлением и въехал в забор», — пояснил Городу55 источник в экстренных службах.
В результате аварии пенсионер, управлявший иномаркой, скончался на месте происшествия. Известно, что мужчина жил на той же улице, где и произошло ДТП.
Между тем прибывшие на место ЧП эксперты предварительно установили, что пожилой сельчанин мог умереть за рулем еще во время движения от отстрой сердечной недостаточности, а уже затем врезаться в забор. Так это или нет, будет установлено после вскрытия и необходимых экспертиз.
Сейчас по факту случившегося в региональной Госавтоинспекции назначена и проводится проверка.