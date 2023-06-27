В Омской области 74-летний пенсионер умер за рулем и влетел в забор

Между тем прибывшие на место ЧП эксперты предварительно установили, что пожилой сельчанин мог умереть за рулем еще во время движения от отстрой сердечной недостаточности, а уже затем врезаться в забор. Так это или нет, будет установлено после вскрытия и необходимых экспертиз.