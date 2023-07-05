Ночью на омской трассе водитель авто влетел в компанию на раритетном мотороллере

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В Омской области силовики проводят проверку из-за ночного ДТП на трассе Омск — Тара, в котором пострадало 3 человека.
«Предварительно, ночью 4 июля около 00:04 на 163 километре трассы 33-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti въехал в мотороллер „Муравей“, ехавший в попутном направлении», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
По словам нашего собеседника, в темноте мототранспорт ехал без света и включенных габаритных огней, потому водитель иномарки его не заметил.
Итогом этого столкновения стало то, что водитель «Муравья», 48-летний мужчина, попал в ЦРБ с тяжелым открытым переломом бедра, его 41-летняя пассажирка получила закрытые переломы обеих ног и также была госпитализирована. Еще один 40-летний пассажир мотороллера отделался лишь ссадинами лица и был отпущен домой. Все пострадавшие являются жителями деревни Милино Большереченского района.
Сейчас во всех нюансах этой аварии разбираются госавтоинспекторы. Уже установлено, что помимо света у «Муравья» отсутствовал и государственный номер.