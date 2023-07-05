Ночью на омской трассе водитель авто влетел в компанию на раритетном мотороллере

Итогом этого столкновения стало то, что водитель «Муравья», 48-летний мужчина, попал в ЦРБ с тяжелым открытым переломом бедра, его 41-летняя пассажирка получила закрытые переломы обеих ног и также была госпитализирована. Еще один 40-летний пассажир мотороллера отделался лишь ссадинами лица и был отпущен домой. Все пострадавшие являются жителями деревни Милино Большереченского района.