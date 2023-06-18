В Омской области 16-летний кавалер покатался с дамой на мопеде до больничной койки

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
В Саргатском районе Омской области госавтоинспекторы разбираются во всех нюансах ДТП, в котором пострадали 16-летний юноша и 13-летняя девочка.
«Предварительно, в субботу, 17 июня, около 19:45 на улице 50 лет Победы в рабочем поселке Саргатское несовершеннолетний юноша за рулем мопеда не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП», — рассказали в УГИБДД по Омской области.
Результатом этой встречи со столбом стало то, что юный мотоциклист и его 13-летняя спутница были госпитализированы в районную больницу с различными травмами. Досталось в этой аварии и опоре, — она слегка покосилась.
По факту этого инцидента проводится проверка.