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В Омской области 16-летний кавалер покатался с дамой на мопеде до больничной койки

18 июня 2023, 05:23
Фото: УГИБДД по Омской области
Дети получили различные травмы и были госпитализированы

В Омской области несовершеннолетние мальчик и девочка на мотоцикле протаранили столб

На двухколесном транспорте школьники на скорости влетели в опору линии электропередач.

В Саргатском районе Омской области госавтоинспекторы разбираются во всех нюансах ДТП, в котором пострадали 16-летний юноша и 13-летняя девочка.

«Предварительно, в субботу, 17 июня, около 19:45 на улице 50 лет Победы в рабочем поселке Саргатское несовершеннолетний юноша за рулем мопеда не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП», — рассказали в УГИБДД по Омской области.

Результатом этой встречи со столбом стало то, что юный мотоциклист и его 13-летняя спутница были госпитализированы в районную больницу с различными травмами. Досталось в этой аварии и опоре, — она слегка покосилась.

Место происшествияМесто происшествия
Место происшествия
Фото: УГИБДД по Омской области

По факту этого инцидента проводится проверка.

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#Полиция#ДТП#Авария#Общество#Город#Происшествия#Дети#Новости#Омск#Омская область#Россия#Саргатский район#Василий Попов
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