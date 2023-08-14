Потеплеет до +27. Омичам рассказали, какой погоды ждать на этой неделе

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
По данным управления, во вторник, 15 августа, в Омской области температура воздуха поднимется до +16…+21. Ночью опустится почти на 10 градусов (от +7 до +12). В этот день местами возможен небольшой дождь, а в темное время суток в отдельных районах появится туман.
16 августа осадков на территории региона не ожидается, в ночное время возможен лишь небольшой туман. Днем воздух прогреется до +20…+25, а ближе к вечеру температура опустится до +7…+12.
В четверг, 17 августа, ожидается потепление до +22…+27 градусов. Ночью же температура воздуха составит от +8 до +13 градусов. Значительных осадков в этот день не будет.
Отметим, что прогноз погоды является актуальным на момент его публикации. С течением времени он может меняться.