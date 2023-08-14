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Потеплеет до +27. Омичам рассказали, какой погоды ждать на этой неделе

14 августа 2023, 10:00
Фото: 1MI
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Синоптики сообщили омичам о скором потеплении

О возвращении теплой погоды сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

По данным управления, во вторник, 15 августа, в Омской области температура воздуха поднимется до +16…+21. Ночью опустится почти на 10 градусов (от +7 до +12). В этот день местами возможен небольшой дождь, а в темное время суток в отдельных районах появится туман.

16 августа осадков на территории региона не ожидается, в ночное время возможен лишь небольшой туман. Днем воздух прогреется до +20…+25, а ближе к вечеру температура опустится до +7…+12.

В четверг, 17 августа, ожидается потепление до +22…+27 градусов. Ночью же температура воздуха составит от +8 до +13 градусов. Значительных осадков в этот день не будет.

Отметим, что прогноз погоды является актуальным на момент его публикации. С течением времени он может меняться.

Без дождя, но с солнцем. Стало известно, какой погоды ждать омичам в августе
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Погода#Жаркая погода#Погода на ближайшие дни#Погода в омской области#Потепление#Жара#Жара в Омске
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