Потеплеет до +27. Омичам рассказали, какой погоды ждать на этой неделе

По данным управления, во вторник, 15 августа, в Омской области температура воздуха поднимется до +16…+21. Ночью опустится почти на 10 градусов (от +7 до +12). В этот день местами возможен небольшой дождь, а в темное время суток в отдельных районах появится туман.