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Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

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Без дождя, но с солнцем. Стало известно, какой погоды ждать омичам в августе

1 августа 2023, 05:43
Фото: Город55
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Гидрометцентр РФ составил прогноз климатических аномалий в Омской области на август

Количество осадков уменьшится под конец лета.

Гидрометцентр России представил прогноз погоды на август в Омской области. По данным синоптиков, в последнем месяце лета 2023 года температура воздуха в регионе будет на 0,8 градуса выше нормы.

Как правило, в преддверии осени она находится на уровне +17 градусов. Средний показатель дневной температуры — +21… +26 градусов.

Фото: Гидрометцентр РФ

Синоптики рассчитали, что в августе в Омской области ожидается меньше осадков, чем обычно почти на четверть. В этом месяце норма по количеству осадков составляет 56 мм.

Напомним, что вчера, 31 июля, в городе прошел очень сильный дождь. Из-за этого центр Омска и район Левобережья были затоплены.

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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Омск#Общество#Погода#Погода в Омске
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