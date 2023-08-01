Без дождя, но с солнцем. Стало известно, какой погоды ждать омичам в августе

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Гидрометцентр России представил прогноз погоды на август в Омской области. По данным синоптиков, в последнем месяце лета 2023 года температура воздуха в регионе будет на 0,8 градуса выше нормы.
Как правило, в преддверии осени она находится на уровне +17 градусов. Средний показатель дневной температуры — +21… +26 градусов.
Синоптики рассчитали, что в августе в Омской области ожидается меньше осадков, чем обычно почти на четверть. В этом месяце норма по количеству осадков составляет 56 мм.
Напомним, что вчера, 31 июля, в городе прошел очень сильный дождь. Из-за этого центр Омска и район Левобережья были затоплены.