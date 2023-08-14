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Одному из зданий больше 100 лет. На банях в Омске хотят заработать 23 млн рублей

14 августа 2023, 05:54
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске МУП сдает в аренду еще четыре городских бани

Срок аренды составляет 5 лет.

Муниципальное унитарное предприятие г. Омска «Банное хозяйство» выставило на торги четыре бани, которые находятся в Центральном, Октябрьском, Советском и Ленинском округах.

Здания рассчитывают сдать в аренду на пять лет и получить за этот срок минимум 23,2 млн рублей. Самой дорогой оказалась баня №23 по улице 25-я Линия, 62А. Площадь двухэтажного здания 1967 года постройки составляет 1489,1 кв. м. Размер ежемесячного арендного платежа — 235 774 рубля. В итоге за год набегает сумма в 2,8 млн рублей.

Баню №9 по улице Иртышская, 2А в Береговом сдают в аренду за 61,8 тысяч рублей в месяц. Арендатор получит в свое пользование два этажа общей площадью 613,5 кв. м. Построили это здание в 1996 году.

Самое старое здание — это баня №14 на Вокзальной, 8к1 в микрорайоне Привокзальный. Построили его в 1913 году. За помещения общей площадью 282,8 кв. м МУП рассчитывает получать минимум 67 165 рублей ежемесячно или почти 806 тысяч в год.

Дешевле всего обойдется аренда бани №4 по улице Российская, 2 в микрорайоне Крутая горка. Построили одноэтажное здание общей площадью 215,7 кв. м в 1964 году. Ежемесячный платеж составит 23 368 рублей.

Баня №23 на 25-й ЛинииБаня №23 на 25-й Линии
Баня №4 на улице РоссийскаяБаня №4 на улице Российская
Баня №9 на ИртышскойБаня №9 на Иртышской
Баня №14 на ВокзальнойБаня №14 на Вокзальной
Баня №23 на 25-й Линии
Фото: ГИС Торги

Напомним, ранее «Банное хозяйство» искало арендаторов для объектов, расположенных на улицах Краснознаменная, 1Б (ЦАО), микрорайон Входной, 13/42 (ЛАО) и проспект Королева, 26, корп. 2 (САО). Предприятие заработает на них 9,2 млн рублей за пять лет.

Попаримся. МУП «Банное хозяйство» ищет арендаторов для своих бань в Омске
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#Юлия Истомина#Банное хозяйство#Муниципальные бани#Аренда#Торги#Бизнес#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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