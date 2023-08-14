Одному из зданий больше 100 лет. На банях в Омске хотят заработать 23 млн рублей

Здания рассчитывают сдать в аренду на пять лет и получить за этот срок минимум 23,2 млн рублей. Самой дорогой оказалась баня №23 по улице 25-я Линия, 62А. Площадь двухэтажного здания 1967 года постройки составляет 1489,1 кв. м. Размер ежемесячного арендного платежа — 235 774 рубля. В итоге за год набегает сумма в 2,8 млн рублей.