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иллюстрация

Не прошло и двух месяцев. В убыточном омском ДОСААФ снова сменился председатель

13 августа 2023, 04:45
Фото: 1MI
иллюстрация

В омском ДОСААФ назначен второй за два месяца руководитель

За пять лет организация сменила пять руководителей.

С 10 августа исполняющей обязанности председателя регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ» Омской области является Елена Усенко. Информация доступна на сервисе Rusprofile.

Ранее Усенко занимала аналогичный пост в ДОССАФ Шербакульского района. А в 2008 году женщина зарегистрировала свое ИП, занималась торговлей. Сейчас статус ликвидирован.

Напомним, в омском ДОСААФе за пять лет сменилось уже пять руководителей. Предшественником Елены Усенко был Эдуард Усачев, он не проработал и двух месяцев. Ранее организацию возглавлял известный спортсмен Александр Фабрициус, ему на смену пришла Татьяна Осинцева, затем был Леонид Болдырев. У него возник конфликт с работниками. Тогда председателем стал Владимир Флегентов. Это вместо него позже пришел Усачев.

Отметим, по итогам 2022 года омский ДОСААФ показал убыток — более 1,2 млн рублей.

В убыточном омском ДОСААФе вновь сменился председатель
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#ДОСААФ#Руководитель#Экономика#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Шербакульский район#Александр Фабрициус#Эдуард Усачев#Татьяна Осинцева#Леонид Болдырев#Владимир Флегентов
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