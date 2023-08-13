Не прошло и двух месяцев. В убыточном омском ДОСААФ снова сменился председатель

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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С 10 августа исполняющей обязанности председателя регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ» Омской области является Елена Усенко. Информация доступна на сервисе Rusprofile.
Ранее Усенко занимала аналогичный пост в ДОССАФ Шербакульского района. А в 2008 году женщина зарегистрировала свое ИП, занималась торговлей. Сейчас статус ликвидирован.
Напомним, в омском ДОСААФе за пять лет сменилось уже пять руководителей. Предшественником Елены Усенко был Эдуард Усачев, он не проработал и двух месяцев. Ранее организацию возглавлял известный спортсмен Александр Фабрициус, ему на смену пришла Татьяна Осинцева, затем был Леонид Болдырев. У него возник конфликт с работниками. Тогда председателем стал Владимир Флегентов. Это вместо него позже пришел Усачев.
Отметим, по итогам 2022 года омский ДОСААФ показал убыток — более 1,2 млн рублей.