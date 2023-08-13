Не прошло и двух месяцев. В убыточном омском ДОСААФ снова сменился председатель

Напомним, в омском ДОСААФе за пять лет сменилось уже пять руководителей. Предшественником Елены Усенко был Эдуард Усачев, он не проработал и двух месяцев. Ранее организацию возглавлял известный спортсмен Александр Фабрициус, ему на смену пришла Татьяна Осинцева, затем был Леонид Болдырев. У него возник конфликт с работниками. Тогда председателем стал Владимир Флегентов. Это вместо него позже пришел Усачев.