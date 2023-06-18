В убыточном омском ДОСААФе вновь сменился председатель

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
В омском ДОСААФе вновь сменилось руководство. Согласно открытым данным, общество возглавил, правда, пока с приставкой и. о., предприниматель Эдуард Усачев. На этом посту он сменил Владимира Флегентова, который проработал чуть больше года.
Начиная с 2018 года это уже пятая смена председателя общества. Сначала Александра Фабрициуса сменила Татьяна Осинцева, затем у руля встал Леонид Болдырев, а после Владимир Флегентов.
Новый руководитель Усачев ранее занимался предпринимательство и работал на поприще оптовой торговли топливом в Омске, Новосибирске и Москве.
Добавим, что по итогам 2022 омский ДОСААФ показал убыток на сумму более 1.2 млн рублей.