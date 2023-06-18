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В убыточном омском ДОСААФе вновь сменился председатель

18 июня 2023, 10:06
Фото: 1MI
Новый руководитель пока в статусе и.о.
С 2018 года эта уже пятая смена руководства общества.

В омском ДОСААФе вновь сменилось руководство. Согласно открытым данным, общество возглавил, правда, пока с приставкой и. о., предприниматель Эдуард Усачев. На этом посту он сменил Владимира Флегентова, который проработал чуть больше года.

Начиная с 2018 года это уже пятая смена председателя общества. Сначала Александра Фабрициуса сменила Татьяна Осинцева, затем у руля встал Леонид Болдырев, а после Владимир Флегентов.

Новый руководитель Усачев ранее занимался предпринимательство и работал на поприще оптовой торговли топливом в Омске, Новосибирске и Москве.

Добавим, что по итогам 2022 омский ДОСААФ показал убыток на сумму более 1.2 млн рублей.

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#Василий Попов#Работа#ДОСААФ#Смена руководства#Общество#Город#Политика#Бизнес#Новости#Омск#Омская область#Россия#Александр Фабрициус#Татьяна Осинцева#Леонид Болдырев#Владимир Флегентов#Эдуард Усачев
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