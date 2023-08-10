Предприниматель из Омской области продает три баржи, буксир-толкач и промбазу

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На одной из электронных торговых площадок индивидуальный предприниматель Антон Верлов из поселка Черлак Омской области выставил на продажу водный транспорт и имущественный комплекс. За шесть лотов мужчина рассчитывает получить 578 млн рублей.
15 млн рублей стоит буксир-толкач «Юрий Сабельников», изготовленный в 1987 году. Мощность судна — 450 л. с. Движительно-рулевой комплекс ремонтировался в этом году, также проводился капремонт главного двигателя.
В 23 млн индивидуальный предприниматель оценил баржу-площадку «Водник», также 1987 года изготовления. Грузоподъемность баржи составляет 1000 тонн. По словам Верлова, в 2021-м у судна полностью заменили обшивку дна, усилили набор, подкрепили дополнительно палубу.
7 млн бизнесмен просит за несамоходный паром с грузоподъемностью в 100 тонн и пассажировместимостью в 30 человек. В этом году у парома заменили дно и усилили палубу. После произведенной модернизации оформляют регистрационные документы.
Более новая баржа (2021 год выпуска) стоит 23 млн рублей. Продавец отмечает, что капремонт еще продолжается, а значит можно довести судно до необходимых покупателю характеристик. Стоимость еще одной баржи-площадки «Луна» составляет 30 млн рублей. Грузоподъемность судна — 1900 тонн, корпус баржи заменили в 2018 году, а в 2023 году она прошла очередное освидетельствование. Находится весь водный транспорт в «Старом затоне» р. п. Черлак.
Самый дорогой лот — это имущественный комплекс, который включает в себя производственную базу в Нововаршавке площадью 3 тысячи кв. м (кадастровый номер 55:17:260102:25), земельный участок в Черлаке площадью 1,8 га, баржи, трактора, погрузчики, бытовки, плавкран и теплоходы. Их индивидуальный предприниматель рассчитывает продать за 480 млн рублей.
Отметим, что ИП Верлов зарегистрировал в 2015 году. Занимался мужчина добычей песка и пассажирскими перевозками внутренним транспортом. В 2015 году «Омск-информ» сообщал об остановке работы частной паромной переправы. Произошло это из-за конкуренции с «Черлакским ДРСУ». В июле 2018-го предприниматель Верлов получил на 14 лет лицензию по намыву песка из Иртыша в Черлакском районе. А уже в 2021 году предпринимателя исключили из ежегодного плана проверок. Но 1,5 месяца назад он получил новую лицензию от омского минприроды на пользование недрами.