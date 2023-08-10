Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:52

Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Иллюстрация

Предприниматель из Омской области продает три баржи, буксир-толкач и промбазу

10 августа 2023, 05:52
Фото: Город55
Иллюстрация
Общая стоимость шести лотов составляет 578 млн рублей.

На одной из электронных торговых площадок индивидуальный предприниматель Антон Верлов из поселка Черлак Омской области выставил на продажу водный транспорт и имущественный комплекс. За шесть лотов мужчина рассчитывает получить 578 млн рублей.

15 млн рублей стоит буксир-толкач «Юрий Сабельников», изготовленный в 1987 году. Мощность судна — 450 л. с. Движительно-рулевой комплекс ремонтировался в этом году, также проводился капремонт главного двигателя.

Буксир-толкач «Юрий Сабельников»Буксир-толкач «Юрий Сабельников»
Буксир-толкач «Юрий Сабельников»
Фото: Электронная торговая площадка ТЭК-Торг

В 23 млн индивидуальный предприниматель оценил баржу-площадку «Водник», также 1987 года изготовления. Грузоподъемность баржи составляет 1000 тонн. По словам Верлова, в 2021-м у судна полностью заменили обшивку дна, усилили набор, подкрепили дополнительно палубу.

Баржа ВодникБаржа Водник
Баржа Водник
Фото: Электронная торговая площадка ТЭК-Торг

7 млн бизнесмен просит за несамоходный паром с грузоподъемностью в 100 тонн и пассажировместимостью в 30 человек. В этом году у парома заменили дно и усилили палубу. После произведенной модернизации оформляют регистрационные документы.

Несамоходный паромНесамоходный паром
Несамоходный паром
Фото: Электронная торговая площадка ТЭК-Торг

Более новая баржа (2021 год выпуска) стоит 23 млн рублей. Продавец отмечает, что капремонт еще продолжается, а значит можно довести судно до необходимых покупателю характеристик. Стоимость еще одной баржи-площадки «Луна» составляет 30 млн рублей. Грузоподъемность судна — 1900 тонн, корпус баржи заменили в 2018 году, а в 2023 году она прошла очередное освидетельствование. Находится весь водный транспорт в «Старом затоне» р. п. Черлак.

Баржа ПМ-01Баржа ПМ-01
Баржа ЛунаБаржа Луна
Баржа ПМ-01
Фото: Электронная торговая площадка ТЭК-Торг

Самый дорогой лот — это имущественный комплекс, который включает в себя производственную базу в Нововаршавке площадью 3 тысячи кв. м (кадастровый номер 55:17:260102:25), земельный участок в Черлаке площадью 1,8 га, баржи, трактора, погрузчики, бытовки, плавкран и теплоходы. Их индивидуальный предприниматель рассчитывает продать за 480 млн рублей.

Производственная база в НововаршавкеПроизводственная база в Нововаршавке
Производственная база в Нововаршавке
Фото: Скриншот Публичной кадастровой карты Омской области

Отметим, что ИП Верлов зарегистрировал в 2015 году. Занимался мужчина добычей песка и пассажирскими перевозками внутренним транспортом. В 2015 году «Омск-информ» сообщал об остановке работы частной паромной переправы. Произошло это из-за конкуренции с «Черлакским ДРСУ». В июле 2018-го предприниматель Верлов получил на 14 лет лицензию по намыву песка из Иртыша в Черлакском районе. А уже в 2021 году предпринимателя исключили из ежегодного плана проверок. Но 1,5 месяца назад он получил новую лицензию от омского минприроды на пользование недрами.

Лучшая покупка в жару. Какие яхты можно приобрести в Омске
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Баржа#Теплоход#Предприниматель#Продажа#Производство#ИП#Бизнес#Новости#Омская область#Черлакский район#Нововаршавский район
Подпишитесь
Дольщики «ДомСтройОмска» требуют привлечь к ответственности второго учредителя
Вчера, 10:55
«Тухлятина с примесью газа». Омичи массово пожаловались на вонь в режим НМУ
Сегодня, 02:42
Фирма миллиардера Капустина расставляет по Омску торговые автоматы с мороженым
Сегодня, 05:00
Бессонница и панические атаки. Омск в начале сентября накроет магнитная буря
Сегодня, 05:19
Топ арбитража. Дольщики «Алмазинвеста» и земля, налоги «Мостовика» и миллионер Плетюк
Сегодня, 04:56
Башни-близнецы. Золотов построит две многоэтажки на омском Левобережье
Вчера, 13:33