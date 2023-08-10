Предприниматель из Омской области продает три баржи, буксир-толкач и промбазу

Отметим, что ИП Верлов зарегистрировал в 2015 году. Занимался мужчина добычей песка и пассажирскими перевозками внутренним транспортом. В 2015 году «Омск-информ» сообщал об остановке работы частной паромной переправы. Произошло это из-за конкуренции с «Черлакским ДРСУ». В июле 2018-го предприниматель Верлов получил на 14 лет лицензию по намыву песка из Иртыша в Черлакском районе. А уже в 2021 году предпринимателя исключили из ежегодного плана проверок. Но 1,5 месяца назад он получил новую лицензию от омского минприроды на пользование недрами.