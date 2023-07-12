Лучшая покупка в жару. Какие яхты можно приобрести в Омске

За 7 млн рублей на продажу выставили разъездной прогулочный теплоход отечественного производства (марка — Самусьский ССРЗ). Судно, конечно, относится к «старичкам», так как выпустили его еще в 1959 году. Но все необходимое для отдыха на нем есть: комната отдыха, баня, прогулочная палуба под тентом, столы и лавочки из массива дерева. Рассчитан теплоход на перевозку 15 пассажиров.