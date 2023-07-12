Лучшая покупка в жару. Какие яхты можно приобрести в Омске

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 09:00
Недавно омские налоговики поделились данными о местных плательщиках транспортного налога за прошлый год. В 2022 году омичи проявляли больший интерес к катерам и моторным лодкам, чем годом ранее: насчитывалось таких транспортных средств — 2000 единиц.
Город55 решил собрать подборку дорогих предложений с катерами и теплоходами от омичей, которые можно купить «с рук» прямо сейчас.
Начнем с одного из самых дорогих предложений. За 15 млн рублей в Омске можно стать владельцем пассажирского теплохода. Судно представительского класса итальянской марки Absolute выпустили в 2001 году. В катере есть оборудованная кухня, сауна, а на палубу ведет украшенная ковровой дорожкой лестница. Слова ни к чему, предлагаем оценить состояние по фотографиям:
«В отличном состоянии, использовался только для собственного семейного отдыха. 4 каюты, большая обеденная зона, открытая палуба для уличных посиделок, запас топлива 4 тонны. Двигатель ЯМЗ 300 л. с», — говорится в объявлении.
За 7 млн рублей на продажу выставили разъездной прогулочный теплоход отечественного производства (марка — Самусьский ССРЗ). Судно, конечно, относится к «старичкам», так как выпустили его еще в 1959 году. Но все необходимое для отдыха на нем есть: комната отдыха, баня, прогулочная палуба под тентом, столы и лавочки из массива дерева. Рассчитан теплоход на перевозку 15 пассажиров.
«Вся палуба застелена искусственном газоном, техническое состояние хорошее, регистровые документы действительны, теплоход полностью подготовлен к эксплуатации», — сообщает продавец.
В 7,1 млн рублей обойдется омичам покупка катера-самостроя, которому «исполнилось» уже 11 лет. Корпус изготовлен из стали, длина самого катера 19 метров, есть в нем и каюта.
«Мотор водомет на базе КС-102. Регистрация в ГИМС. Двигатель ЯМЗ-238. Всë оборудование яхтенное», — так описывает свой водный транспорт нынешний владелец.
Для заинтересовавшихся предложением, публикуем фотографии самостроя:
Нашлось на сайте объявлений и предложение для любителей уединенного отдыха. Катер бренда Quicksilver (его более 50 лет назад создал серфер из австралийского города Алан Грин).
Катеру, выставленному на продажу, уже 14 лет: выпустили его в 2009 году. Каюта с V-образным спальным местом рассчитана на двоих. Из других плюсов — откидной столик для пикника, просторная палуба, встроенный холодильник, биотуалет. Если наскучит плавание и пейзажи за бортом, будет чем заняться.
«В каюте установлен монитор FHD с USB и HDMI входом., магнитола SONY, 2 трюмных помпы, в кокпите отдельно установлена музыка Пионер с дистанционным пультом. Имеется прожектор с пультом. И множество подсветок», — сообщают в объявлении.
Стоит это «удовольствие» чуть менее 5 млн рублей.
И в заключении более бюджетное предложение. За 1 930 000 рублей можно купить катер 2006 года выпуска от бренда Quicksilver (страна — Великобритания).
«Обслужен у официального дилера и готов к сезону. Мотор 4 такта, расход 18-20 лит. Максимальная скорость 70 км на 19 винте, на 21 винте поедет быстрее. От начала до конца сезона сухой, воду не набирает», — сообщает собственник катера.
В комплекте с катером идет тент, якорь, спасательные жилеты, ходовые и стояночные огни, эхолот, автоматическая помпа для откачивания воды, а также речная рация. В подарок покупателю владелец обещает подарить оригинальную ватрушку Yamaha со специальным нетонущим тросом.
Кстати, причины продажи ни в одном из случаев не указаны, так что остается только догадываться, почему владельцы решили избавиться от своих катеров.