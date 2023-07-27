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Для олдскульных болельщиков. В Омске продают форму игрока «Авангарда» Соколова

27 июля 2023, 07:38
Фото: 1MI
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Омич продает форму вратаря Максима Соколова из «Авангарда» «золотого» сезона

В комплект входит игровой свитер/джерси, хоккейный блин и ловушка вратаря.

На сайте объявлений продается большое количество вещей, принадлежащих хоккеистам омского «Авангарда», и автографов игроков. Один из омичей выставил на продажу амуницию вратаря Максима Соколова, игравшего за «Авангард» в сезонах 2003-2005 и ставшего чемпионом России в 2004 году после победы в матче омской команды и «Металлурга».

За раритетный комплект, который включает игровой свитер/джерси, блин (длинная и широкая перчатка прямоугольной формы со специальными отверстиями для пальцев, — Ред.), ловушку, клюшку и шайбу, улетевшую со льда после касания хоккеиста, автор объявления рассчитывает выручить 400 тысяч рублей.

«Именно этим блином Соколов отразил решающий буллит и принес первые в истории золотые медали для Омска! Если пересмотреть запись победных буллитов и рассмотреть внимательнейшим образом эти „руки“, можно убедиться по каждой заплаточке, каждой ленточке, вышитой фамилии и прочим элементам, что перед вами именно они. Сам Максим расписался на тыльной стороне блина», — рассказывает омич.
Фото: Скриншот сайта Авито

Расстаться с комплектом мужчина решил из-за финансовых трудностей. «Сейчас настали не самые легкие времена. Если бы не нужны были деньги, этот раритет не выставлялся бы на продажу», — уточнил фанат «Авангарда».

Напомним, что в понедельник, 24 июля, Город55 побывал на открытой тренировке «Авангарда». После нее главный тренер Михаил Кравец рассказал, какой команда будет в новом сезоне. По его словам, «Авангард» будет активной, агрессивной командой, которая будет стараться побеждать в каждом матче.

Михаил Кравец: «Омский „Авангард“ будет агрессивной и активной командой»
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