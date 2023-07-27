Для олдскульных болельщиков. В Омске продают форму игрока «Авангарда» Соколова

Напомним, что в понедельник, 24 июля, Город55 побывал на открытой тренировке «Авангарда». После нее главный тренер Михаил Кравец рассказал, какой команда будет в новом сезоне. По его словам, «Авангард» будет активной, агрессивной командой, которая будет стараться побеждать в каждом матче.