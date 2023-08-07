Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

Изображение материала

Пришлось судиться. В Омске рабочий получил химические ожоги глаз щелочью

7 августа 2023, 05:33
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске рабочий получил химические ожоги глаз щелочью

Мужчина через суд получил компенсацию морального вреда.

В региональной прокуратуре рассказали об итогах рассмотрения гражданского дела одного из омичей. Он потребовал компенсацию морального вреда за получение травмы на работе. В пресс-службе надзорного ведомства рассказали подробности инцидента.

В августе прошлого года мужчина демонтировал трубы реактора смешения в производственном цехе ООО НПО «Альфа-технолоджи». В какой-то момент, когда он откручивал одну из труб, из-за возникшего давления произошел разрыв. По итогу рабочий получил химические ожоги левого и правого глаз, туда попала щелочь.

Специалисты оценили эти травмы как тяжкий и легкий вред здоровью. Представитель предприятия пытался возражать в суде. Он ссылался, что между компанией и рабочим не были зарегистрированы договором трудовые отношения.

Прокурор же, принимавший участие в деле, заключил на заседании обоснованность требований пострадавшего. Суд пришел в выводу, что между мужчиной и организацией по сути были трудовые отношения. В пользу рабочего будет взыскано 700 тыс рублей, однако пока приговор суда не вступил в законную силу. Ответчик может обжаловать это решение.

Ранее Город55 писал об инциденте на асфальтобетонном заводе Калачинска. Там еще в конце марта с металлической емкости упал 51-летний сварщик. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В Омской области работник завода упал с высоты и получил серьезные травмы
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Новости#Омск#Прокуратура Омской области#Компенсация морального вреда#Травмы#Тяжкий вред здоровью
Подпишитесь
Медсестра в заложниках у заключенного, невероятные выбросы, День города в Омске
Вчера, 10:39
25 квадратов, бабушкин ремонт и дальние районы. Где в Омске продают дешевые квартиры
Сегодня, 05:22
Компания из Братиславы начала через суд банкротить омское «КЭАгро»
Сегодня, 06:30
Адреналин, азарт, ярость. Как в День города прошел турнир по силовому экстриму
Сегодня, 02:30
Пылало страшно. В омском селе Троицкое всю ночь тушили крупный пожар
Сегодня, 04:04
Одна большая яма. Омичи рассказали об ужасной дороге на улице Свободная
Сегодня, 07:54