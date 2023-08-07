Пришлось судиться. В Омске рабочий получил химические ожоги глаз щелочью

Прокурор же, принимавший участие в деле, заключил на заседании обоснованность требований пострадавшего. Суд пришел в выводу, что между мужчиной и организацией по сути были трудовые отношения. В пользу рабочего будет взыскано 700 тыс рублей, однако пока приговор суда не вступил в законную силу. Ответчик может обжаловать это решение.