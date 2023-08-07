Пришлось судиться. В Омске рабочий получил химические ожоги глаз щелочью

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Updated Сегодня, 05:36
В региональной прокуратуре рассказали об итогах рассмотрения гражданского дела одного из омичей. Он потребовал компенсацию морального вреда за получение травмы на работе. В пресс-службе надзорного ведомства рассказали подробности инцидента.
В августе прошлого года мужчина демонтировал трубы реактора смешения в производственном цехе ООО НПО «Альфа-технолоджи». В какой-то момент, когда он откручивал одну из труб, из-за возникшего давления произошел разрыв. По итогу рабочий получил химические ожоги левого и правого глаз, туда попала щелочь.
Специалисты оценили эти травмы как тяжкий и легкий вред здоровью. Представитель предприятия пытался возражать в суде. Он ссылался, что между компанией и рабочим не были зарегистрированы договором трудовые отношения.
Прокурор же, принимавший участие в деле, заключил на заседании обоснованность требований пострадавшего. Суд пришел в выводу, что между мужчиной и организацией по сути были трудовые отношения. В пользу рабочего будет взыскано 700 тыс рублей, однако пока приговор суда не вступил в законную силу. Ответчик может обжаловать это решение.
Ранее Город55 писал об инциденте на асфальтобетонном заводе Калачинска. Там еще в конце марта с металлической емкости упал 51-летний сварщик. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.