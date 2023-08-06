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Планируйте заранее. Расписание пригородной электрички из Омска изменится

6 августа 2023, 05:09
Фото: 1MI
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Расписание электрички «Омск-Называевская» временно изменится

Причина временных изменений — ремонтные работы.

АО «Омск-пригород» сообщает об изменении расписания поездов из-за ремонта. 10, 15, 17 и 21 августа электричка «Называевская-Омск» №6564 отправиться со станции Называевская в 15:55, прибудет в Омск на пять минут позже обычного, в 18:30.

В эти же дни электричка «Омск-Называевская» №6569 отправиться из Омск на 49 минут позже, в 19:44. Соответственно, прибудет на станцию Называевская с отставанием от прежнего расписания на то же время — в 22:14.

Пассажиров просят планировать поездки с учетом изменений. Дополнительную информацию можно получить в кассах АО «Омск-пригород».

В Омске с середины лета подорожает проезд в пригородных электричках
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#Омск-пригород#Расписание#Электричка#Общество#Новости#Омск#Омская область#Называевск
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