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В Омске с середины лета подорожает проезд в пригородных электричках

26 мая 2023, 02:38
Фото: Город55
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Повышение тарифов уже утверждено.

Стоимость поездок в пригородных поездах станет больше с 1 июля. Плата за проезд будет зависеть от километража поездки. Так, от 1 до 15 км тариф увеличится на 1 рубль, от 151 до 170 км — на 11 рублей.

Допустим, пассажиры, отправляющиеся из Омска в Исилькуль или Называевск, платят 179 рублей. С середины лета плата за проезд по этому направлению составит уже 189 рублей. За проезд до Кормиловки омичи отдают 73 рубля, по новому тарифу они будут платить 77 рублей. В омской РЭК привели в качестве примера еще один популярный маршрут — Омск-Лузино. Стоимость поездки до села вырастет на 2 рубля, с 35 до 37 рублей.

Увеличить стоимость проезда предложило АО «Омск-Пригород». Региональная энергетическая комиссия в свою очередь поддержала эту идею, утвердив повышение тарифов. При этом пассажиры по-прежнему смогут пользоваться всеми федеральными и региональными льготами. К слову, стоимость проезда в пригородных электричках не менялась полтора года.

Ранее Город55 писал об утверждении тарифов на пассажирские перевозки на теплоходах. РЭК определила стоимость для маршрутов «Омск-Большеречье» и «Центр-Зеленый берег».

В Омской области РЭК утвердила тарифы на теплоходы
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#Алина Ясинская#Транспорт#Экономика#Омская область#Новости#Электрички#Стоимость проезда#Рост тарифов#РЭК Омской области#Омск-пригород
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