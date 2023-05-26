В Омске с середины лета подорожает проезд в пригородных электричках

Допустим, пассажиры, отправляющиеся из Омска в Исилькуль или Называевск, платят 179 рублей. С середины лета плата за проезд по этому направлению составит уже 189 рублей. За проезд до Кормиловки омичи отдают 73 рубля, по новому тарифу они будут платить 77 рублей. В омской РЭК привели в качестве примера еще один популярный маршрут — Омск-Лузино. Стоимость поездки до села вырастет на 2 рубля, с 35 до 37 рублей.