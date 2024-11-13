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Называевск

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2024
Подешевело на 6 млн. В Называевске выставили на продажу мясное производство
13 ноября, 06:10
Срочно. На этом все. Мэр Называевска отделался штрафом за страшный пожар с погорельцами
Судебные тяжбы шли долго, обвиняемым несколько раз меняли меру пресечения, а Лупинос после инцидента даже вернул себе пост главы города.
12 марта, 09:43
В Штабе общественной поддержки рассказали, как преобразилась Омская область
27 февраля, 08:12
В Омской области за 23 млн выставили на продажу цех по производству мясных продуктов
26 января, 06:09
2023
Потребовалась медпомощь. В Называевске из-за ДТП пострадал подросток
Водитель не предоставил преимущество и допустил аварию. Подросток-пассажир доставлен в больницу.
17 декабря 2023, 16:01
Посидим без зомбоящика. В Омской области отключат телевидение
24 октября 2023, 05:15
Некуда сливать. В Омской области отказались откачивать выгребные ямы
17 октября 2023, 07:53
Планируйте заранее. Расписание пригородной электрички из Омска изменится
Причина временных изменений — ремонтные работы.
6 августа 2023, 05:09
Нападения педофилов, все больше пожаров, День Победы в Омской области
7 мая 2023, 08:00
Пятеро успели спастись. Что известно о гибели подростков в пожаре в Называевске
6 мая 2023, 05:42
Суд из-за пожара продолжается. Виктор Лупинос вернулся на пост мэра Называевска
28 апреля 2023, 12:01
Омичи в списке террористов и экстремистов. Рассказываем, кто они
16 апреля 2023, 12:24
Омича оштрафовали на 50 тысяч за запуск квадрокоптера без разрешения
Предприниматель снимал местность с воздуха для дальнейших геодезических работ.
10 апреля 2023, 07:53
Уходил от полицейских на снегоходе. В Омской области задержали браконьера
Теперь нерадивому охотнику грозит до 5 лет колонии.
2 марта 2023, 05:38
Удвоили бюджет. На строительство парка в Омской области выделили 80 млн рублей
На строительство парка «Сибирский посад» в Называевске направят дополнительные деньги.
24 января 2023, 06:11
Драка омских чиновников, последнее слово Быкова, подорожание алкоголя
22 января 2023, 08:56
В Омской области в школьной котельной нашли труп
19 января 2023, 06:06
2022
Проект Называевска по развитию городской среды стал одним из лучших в России
Проект «Исторический парк «Сибирский посад» Называевска стал одним из победителей во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
24 декабря 2022, 07:08
Фигуранту дела о пожаре в Называевске смягчили меру пресечения
А экс-мэру города продлили домашний арест.
2 октября 2022, 11:37

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