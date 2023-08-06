«Горячий» выходной. В День города омичи более 1,5 тысяч раз обратились в полицию

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
За последние сутки в полицию поступило 1 592 обращения. Всего возбуждено 37 уголовных дел. Правоохранители поделились подробностями.
53-летняя жительница Кировского округа стала жертвой дистанционного мошенника. Он похитил 10 500 рублей под предлогом продажи камер видеонаблюдения. Полиция сейчас пытается разыскать злоумышленника. Всего за 24 часа зарегистрировано 14 киберпреступлений.
Также за сутки пресечено 479 административных правонарушений. В ДТП пострадали два человека. Госавтоинспекторы возбудили 397 дел. Так, 13 водителей отказались от медосвидетельствования, 15 нарушений допустили пешеходы, 22 человека неверно перевозили детей, три автовладельца проехали на «красный» и шесть неправильно проехали пешеходные зоны.