«Горячий» выходной. В День города омичи более 1,5 тысяч раз обратились в полицию

Также за сутки пресечено 479 административных правонарушений. В ДТП пострадали два человека. Госавтоинспекторы возбудили 397 дел. Так, 13 водителей отказались от медосвидетельствования, 15 нарушений допустили пешеходы, 22 человека неверно перевозили детей, три автовладельца проехали на «красный» и шесть неправильно проехали пешеходные зоны.