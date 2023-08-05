Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Изображение материала

День города-2023, штормовое предупреждение и сползающий в овраг дом. Омск в субботу

5 августа 2023, 14:00
Фото: Город55
Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Омск отмечает 307-ю годовщину со дня основания города

Сегодня в Омске прошли основные события, посвященные Дню города. Утром у G-Drive Арены стартовал Сибирский международный марафон. В забеге приняли участие почти 5,5 тысяч из России, Кении, Германии, Индии, Казахстана и Беларуси. У мужчин на дистанции 42,195 км лучшим оказался кениец Эрик Керинг, у женщин — Анна Прокофьева из подмосковных Химок. Омич Михаил Шивляков днем установил мировой рекорд, подняв четыре раза трактор. В вечерней программе — концерт Пелагеи, награждение марафонцев, выступление Ольги Серябкиной и праздничный фейерверк. Без неприятных моментов не обошлось: омичей с собаками не пропускали на территорию Соборной площади.

Участниками Сибирского международного марафона в Омске стали 5500 человек из 6 стран
Узнать подробнее

Новость № 2. 5 и 6 августа синоптики объявили в Омске штормовое предупреждение

В выходные в Омской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. На оставшуюся часть субботы, а также воскресенье синоптики прогнозируют сильные ливни, грозы, крупный град и порывы ветра до 25 метров в секунду. Всех омичей призывают оперативно сообщать о чрезвычайных ситуациях и авариях, которые возникли из-за погодных условий. Также в городе ввели и режим НМУ, он будет действовать до 11.00 6 августа.

Надвигается шторм. Праздничные выходные в Омске будут дождливыми и ветреными
Узнать подробнее

Новость № 3. Возле многоэтажного дома на 3-й Енисейской обвалился грунт

На Левобережье Омска возле 10-этажного дома по улице 3-я Енисейская, 28/1 на придомовой территории образовались многочисленные провалы асфальта. УК, застройщик и окружная администрация о ситуации знают. Обвал, по их словам, произошел из-за продолжительных дождей, которые наблюдались в первой половине июля. Восстанавливать насыпь и подпорную стенку собираются не раньше сентября. В то же время соседний участок на этой неделе обрел арендатора. Здесь будут строить еще один дом.

«Сползает в овраг». В Омске у многоэтажки на 3-й Енисейской обвалился грунт
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Итоги дня#Новости#День города#Праздники#Сибирский международный марафон#Рекорд#Концерт#Жалобы#Провал#Дорога#Штормовое предупреждение#Дождь#Общество#Город#Происшествия#Омск#Омская область
Подпишитесь
Участниками Сибирского международного марафона в Омске стали 5500 человек из 6 стран
Сегодня, 04:14
«Вечная вонь». В Омске режим неблагоприятных условий продлили до 6 августа
Сегодня, 07:29
Вход запрещен. Омичей не пустили на празднование Дня города
Сегодня, 12:34
«Сползает в овраг». В Омске у многоэтажки на 3-й Енисейской обвалился грунт
Сегодня, 05:46
Попаримся. МУП «Банное хозяйство» ищет арендаторов для своих бань в Омске
Сегодня, 08:53
Надвигается шторм. Праздничные выходные в Омске будут дождливыми и ветреными
Сегодня, 11:14