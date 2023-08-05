День города-2023, штормовое предупреждение и сползающий в овраг дом. Омск в субботу

На Левобережье Омска возле 10-этажного дома по улице 3-я Енисейская, 28/1 на придомовой территории образовались многочисленные провалы асфальта. УК, застройщик и окружная администрация о ситуации знают. Обвал, по их словам, произошел из-за продолжительных дождей, которые наблюдались в первой половине июля. Восстанавливать насыпь и подпорную стенку собираются не раньше сентября. В то же время соседний участок на этой неделе обрел арендатора. Здесь будут строить еще один дом.