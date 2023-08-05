День города-2023, штормовое предупреждение и сползающий в овраг дом. Омск в субботу

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Новость № 1. Омск отмечает 307-ю годовщину со дня основания города
Сегодня в Омске прошли основные события, посвященные Дню города. Утром у G-Drive Арены стартовал Сибирский международный марафон. В забеге приняли участие почти 5,5 тысяч из России, Кении, Германии, Индии, Казахстана и Беларуси. У мужчин на дистанции 42,195 км лучшим оказался кениец Эрик Керинг, у женщин — Анна Прокофьева из подмосковных Химок. Омич Михаил Шивляков днем установил мировой рекорд, подняв четыре раза трактор. В вечерней программе — концерт Пелагеи, награждение марафонцев, выступление Ольги Серябкиной и праздничный фейерверк. Без неприятных моментов не обошлось: омичей с собаками не пропускали на территорию Соборной площади.
Новость № 2. 5 и 6 августа синоптики объявили в Омске штормовое предупреждение
В выходные в Омской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. На оставшуюся часть субботы, а также воскресенье синоптики прогнозируют сильные ливни, грозы, крупный град и порывы ветра до 25 метров в секунду. Всех омичей призывают оперативно сообщать о чрезвычайных ситуациях и авариях, которые возникли из-за погодных условий. Также в городе ввели и режим НМУ, он будет действовать до 11.00 6 августа.
Новость № 3. Возле многоэтажного дома на 3-й Енисейской обвалился грунт
На Левобережье Омска возле 10-этажного дома по улице 3-я Енисейская, 28/1 на придомовой территории образовались многочисленные провалы асфальта. УК, застройщик и окружная администрация о ситуации знают. Обвал, по их словам, произошел из-за продолжительных дождей, которые наблюдались в первой половине июля. Восстанавливать насыпь и подпорную стенку собираются не раньше сентября. В то же время соседний участок на этой неделе обрел арендатора. Здесь будут строить еще один дом.