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В Омске планируют создать спортивную школу имени Александра Пушницы

4 августа 2023, 09:37
Фото: 1MI
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Она появится вместо существующего казенного учреждения «Спортивный клуб А. М. Пушницы».

В Омске вместо казенного учреждения «Спортивный клуб А. М. Пушницы» планируют создать бюджетное учреждение «Спортивная школа А. М. Пушницы». Проект постановления мэра Омска опубликовали сегодня, 4 августа, на сайте городской администрации.

После подписания документа Сергеем Шелестом, спортивное учреждение получит новый статус с 1 сентября 2023 года. Департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта необходимо будет подготовить соответствующие юридические документы. Проконтролирует исполнение постановления заммэра Инна Елецкая.

Различие между КУ и БУ заключается в порядке финансового обеспечения деятельности учреждений и в характере имущественной ответственности по своим обязательствам. Так, у казенного учреждения минимальный объем прав, имущество принадлежит учредителю. Его работа полностью контролируется, а все доходы от платных услуг идут в бюджет. У бюджетного учреждения прав больше. БУ самостоятельно распоряжается деньгами от предпринимательской деятельности.

Спортивный клуб имени Александра Пушницы находится на проспекте Мира, 23. В нем проходят занятия по самбо, ММА, джиу-джитсу, рукопашному бою и панкратиону. Напомним, почетный гражданин Омска и Омской области, лучший самбист СССР Александр Пушница ушел из жизни 27 января в возрасте 74 лет.

Ушел из жизни самый лучший самбист страны Александр Пушница
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#Евгений Игишев#Спорт#Александр Пушница#Школа#Мэрия#Мэрия Омска#Проект#Общество#Город#Омск#Омская область
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