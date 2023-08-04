В Омске планируют создать спортивную школу имени Александра Пушницы

Различие между КУ и БУ заключается в порядке финансового обеспечения деятельности учреждений и в характере имущественной ответственности по своим обязательствам. Так, у казенного учреждения минимальный объем прав, имущество принадлежит учредителю. Его работа полностью контролируется, а все доходы от платных услуг идут в бюджет. У бюджетного учреждения прав больше. БУ самостоятельно распоряжается деньгами от предпринимательской деятельности.