Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:21

Published Сегодня, 03:21

Modified Сегодня, 03:24

Updated Сегодня, 03:24

Изображение материала

В Омске за смерть мотоциклиста будут судить водителя бетономешалки

3 августа 2023, 03:21
Фото: Госавтоинспекция Омской области
Несчастный случай произошел в Советском округе.

В июне, 13 числа, в городке Нефтяников, на проспекте Мира, случилась авария со смертельным исходом. Под колесами КамАЗа погиб 35-летний мужчина, двигавшийся на мотоцикле Kawasaki. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, расследование завершилось.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Омской области, за рулем бетономешалки был 42-летний мужчина. Поворачивая налево, он не пропустил мотоциклиста, который ехал во встречном направлении.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Водитель фуры при этом был в трезвом состоянии, его опыт вождения составляет около 18 лет. Известно, что в тот вечер КамАЗ был технически исправлен.

«Столкновение транспортных средств произошло вследствие проявленной водителем КамАЗа небрежности, нарушения им требований правил дорожного движения и неверной оценки складывающейся дорожно-транспортной ситуации», — выдвинуло версию случившегося следствие.

Водитель бетономешалки проходит по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он признал вину. Уголовное дело в скором времени рассмотрит суд.

Не уступил дорогу. Молодой мотоциклист погиб под колесами фуры на Мира в Омске
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Происшествия#ДТП#Смерть#Смертельное ДТП#Смертельная авария#Новости#Омск
Подпишитесь
Надежды нет. В Омске на протяжении недели вводят режим «черного неба»
Сегодня, 02:50
Инсайд. Бережной может стать главой Минздрава и потерять пост главного «единоросса»
Вчера, 08:16
Стало известно имя секретной звезды, которая выступит перед омичами на День города
Вчера, 11:58
Уложились в срок. В Омске завершили строительство развязки у Ленинградского моста
Вчера, 07:48
На снос аварийного дома в Ленинском округе Омска выделили почти миллион рублей
Сегодня, 04:41
Паника отменяется. Минздрав опроверг информацию о платной медицинской помощи
Вчера, 13:47