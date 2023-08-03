В Омске за смерть мотоциклиста будут судить водителя бетономешалки

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
В июне, 13 числа, в городке Нефтяников, на проспекте Мира, случилась авария со смертельным исходом. Под колесами КамАЗа погиб 35-летний мужчина, двигавшийся на мотоцикле Kawasaki. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, расследование завершилось.
Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Омской области, за рулем бетономешалки был 42-летний мужчина. Поворачивая налево, он не пропустил мотоциклиста, который ехал во встречном направлении.
Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Водитель фуры при этом был в трезвом состоянии, его опыт вождения составляет около 18 лет. Известно, что в тот вечер КамАЗ был технически исправлен.
«Столкновение транспортных средств произошло вследствие проявленной водителем КамАЗа небрежности, нарушения им требований правил дорожного движения и неверной оценки складывающейся дорожно-транспортной ситуации», — выдвинуло версию случившегося следствие.
Водитель бетономешалки проходит по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он признал вину. Уголовное дело в скором времени рассмотрит суд.