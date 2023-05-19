В Омской области для медиков планируют купить служебное жилье на 100 млн рублей

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В Омской области для медицинских работников планируют приобрести служебное жилье. Соответствующие заявки появились на сайте электронного аукциона РТС-тендер.
Как рассказали в региональном минимущества, в первую очередь планируется приобрести три квартиры в Азово площадью от 33 до 54 «квадратов», две квартиры в Кормиловке аналогичной площади, в Нововаршавке — одну квартиру площадью 54 кв. м, в Черлаке — две квартир площадью 54 кв. м. Заявки можно подать до 29 мая.
Для примера, в Кормиловке планируют купить квартиру площадью не менее 33 кв. м., максимальная стоимость которой не будет превышать 1,993 млн рублей. В жилье должна быть чистовая отделка. Участие в закупках могут принять владельцы жилых помещений не ранее 2010 года постройки.
Подать заявку могут собственники жилья, риелторы, застройщики и строительные компании.
Всего в 2023 году на покупку жилья для работников первичного звена здравоохранения выделили из бюджета Омской области 100 млн рублей. Врачи также смогут в дальнейшем приватизировать служебное жилье. Для этого нужно отработать в сфере здравоохранения региона не меньше 10 лет и половину этого срока прожить в служебной квартире.