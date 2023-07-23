Пассажиров поезда Омск — Симферополь доставят в Крым на автобусах из-за атаки БПЛА

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
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Updated Сегодня, 03:18
19 июля из Омска в Симферополь отправился поезд №075. 22 июля перевозчик сообщил, что пассажиров доставят до Крымского полуострова на автобусах от станции Ефремовская.
«В дальнейшем мы постараемся сократить отставание и вернуться в график движения», — говорится в заявлении компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». Сейчас фирма не может ответить на вопросы о времени прибытия или возможном ожидании.
Причина изменений — атака беспилотников в Красногвардейском районе. Глава Крыма Сергей Аксенов, чтобы сократить риски, принял решение временно приостановить железнодорожное движение. Известно, что жителей близлежащих поселков эвакуировали в пункты временного размещения.
Утром 22 июля в результате атаки беспилотника произошла детонация на складе боеприпасов. Местная прокуратура взяла на контроль вопрос соблюдения прав жителей Красногвардейского района. Происшествие будет расследовать Следственный комитет России.