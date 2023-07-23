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Пассажиров поезда Омск — Симферополь доставят в Крым на автобусах из-за атаки БПЛА

23 июля 2023, 03:16
Фото: 1MI
иллюстрация
На полуострове прекращено железнодорожное движение из-за атаки беспилотников.

19 июля из Омска в Симферополь отправился поезд №075. 22 июля перевозчик сообщил, что пассажиров доставят до Крымского полуострова на автобусах от станции Ефремовская.

«В дальнейшем мы постараемся сократить отставание и вернуться в график движения», — говорится в заявлении компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». Сейчас фирма не может ответить на вопросы о времени прибытия или возможном ожидании.

Причина изменений — атака беспилотников в Красногвардейском районе. Глава Крыма Сергей Аксенов, чтобы сократить риски, принял решение временно приостановить железнодорожное движение. Известно, что жителей близлежащих поселков эвакуировали в пункты временного размещения.

Утром 22 июля в результате атаки беспилотника произошла детонация на складе боеприпасов. Местная прокуратура взяла на контроль вопрос соблюдения прав жителей Красногвардейского района. Происшествие будет расследовать Следственный комитет России.

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#Железная дорога#Беспилотник#Поезд#Пассажиры#Происшествия#Спецоперация#Новости#Омск#Симферополь#Крым
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