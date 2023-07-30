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Новые детали скандального дела, желтая вода и гусь в собачьем приюте. Воскресный Омск

30 июля 2023, 14:00
Фото: Город55
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Избиение посетителя в ГИБДД

Городу55 стало известно, что заместителя начальника омской ГИБДД Максима Кина не привлекли не только к уголовной, но и административной ответственности. Все ограничилось лишь дисциплинарным взысканием. О скандальной истории мы рассказывали ранее. Публикуем новые подробности:

Обвиненный в избиении посетителя замначальника омской ГИБДД избежал уголовного дела
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Желтая вода из крана

Жители дома в Центральном округе рассказали и показали, какая вода течет у них из крана. Зрелище не из лучших. Горожане дали омичам советы.

«Желтая вода с песком». Омич показал, какая вода течет в доме Центрального округа
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Гусенок в омском приюте для собак

В омский приют для бездомных собак «Друг» подкинули… гусенка. Да, новый постоялец продолжает удивлять и самих волонтеров. Птенцу понадобилась операция.

«Вот такой нежданчик». В омский приют для собак подкинули крылатого малыша
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#ГИБДД#Вода#Животные#Происшествия#Общество#Город#Новости#Итоги дня#Омск#Омская область#Максим Кин
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