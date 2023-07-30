Новые детали скандального дела, желтая вода и гусь в собачьем приюте. Воскресный Омск

Городу55 стало известно, что заместителя начальника омской ГИБДД Максима Кина не привлекли не только к уголовной, но и административной ответственности. Все ограничилось лишь дисциплинарным взысканием. О скандальной истории мы рассказывали ранее. Публикуем новые подробности: