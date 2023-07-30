Новые детали скандального дела, желтая вода и гусь в собачьем приюте. Воскресный Омск

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Городу55 стало известно, что заместителя начальника омской ГИБДД Максима Кина не привлекли не только к уголовной, но и административной ответственности. Все ограничилось лишь дисциплинарным взысканием. О скандальной истории мы рассказывали ранее. Публикуем новые подробности:
Жители дома в Центральном округе рассказали и показали, какая вода течет у них из крана. Зрелище не из лучших. Горожане дали омичам советы.
В омский приют для бездомных собак «Друг» подкинули… гусенка. Да, новый постоялец продолжает удивлять и самих волонтеров. Птенцу понадобилась операция.