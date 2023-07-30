Обвиненный в избиении посетителя замначальника омской ГИБДД избежал уголовного дела

Проанализировали в следствии и ту самую аудиозапись с нелицеприятными высказываниями подполковника Кима и пришли к выводу, что такая речь «не отвечает требованиям к служебному поведению сотрудника органов внутренних дел». Сам Кин с такими доводами согласился и заявил, что, дескать, не дюже офицеру полиции так общаться с посетителями и добавил, что все озвученные угрозы о телесных повреждениях Ивану А. он, мол, и не думал приводить в действие. То есть, просто ляпнул в сердцах и все.