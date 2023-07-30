Обвиненный в избиении посетителя замначальника омской ГИБДД избежал уголовного дела

Posted Вчера, 21:44
Published Вчера, 21:44
Modified Вчера, 21:44
Updated Вчера, 21:44
Городу55 стали известны результаты проверки в омском СК по инциденту с заместителем начальника Межрайонного отдела государственного технического осмотра и регистрации автомототранспортных средств по УГИБДД по Омской области Максима Кина, которого 20-летний житель Омска Иван А. обвинил в избиении и сломанном носе. Как оказалось, в действиях подполковника полиции силовики не нашли состава преступления.
«В отношении Максима Кина было отказано в возбуждении уголовного дела. Следствие не нашло в его действиях состава преступления, которые предусмотрены статьями УК РФ „Побои“, „Злоупотребление должностными полномочиями“ и „Превышение должностных полномочий“», — рассказал источник Города55.
Напомним, как ранее сообщал Город55, сам инцидент произошел 9 июня в служебном кабинете подполковника Кина на улице 8-й Ремесленной. Иван, по его словам, зашел к полицейскому, чтобы поинтересоваться, почему были аннулированы его талоны. С первых же секунд разговор пошел на повышенных тоннах, а затем, как следует из аудоозаписи, которая есть в распоряжении Города55, Максим Кин и вовсе перешел на нецензурную брань. После последовал удар головой в лицо, который и привел к сломанному носу.
Позже в УМВД по Омской области сообщили, что конфликт произошел якобы из-за того, что Иван перепродавал талоны третьим лицам.
Примечательно, что в действиях Кина следователи не усмотрели и признаков административного правонарушения по статье 6.1.1 КоАП «Побои». При этом силовики проверили и самого потерпевшего на предмет заведомо ложного доноса, но также не нашли ничего криминального в его действиях и отказали в возбуждении уголовного дела.
Как решило следствие, сломанный нос действительно имел место, но, мол, сломать его Иван А. мог где угодно, но только не в кабинете Максима Кина при его непосредственном участии.
Проанализировали в следствии и ту самую аудиозапись с нелицеприятными высказываниями подполковника Кима и пришли к выводу, что такая речь «не отвечает требованиям к служебному поведению сотрудника органов внутренних дел». Сам Кин с такими доводами согласился и заявил, что, дескать, не дюже офицеру полиции так общаться с посетителями и добавил, что все озвученные угрозы о телесных повреждениях Ивану А. он, мол, и не думал приводить в действие. То есть, просто ляпнул в сердцах и все.
В итоге все ограничилось тем, что после служебной проверки в УМВД по Омской области подполковника Максима Кина просто привлекли к дисциплинарной ответственности. Пожурили и забыли.
А что касается сломанного носа, то якобы из анализа видеозаписей, пояснения сотрудников скорой помощи и эксперта, который проводил судебно-медицинскую экспертизу, следует, что эти повреждения потерпевший получил где-то в другом месте и при невыясненных обстоятельствах.