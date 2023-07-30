«Желтая вода с песком». Омич показал, какая вода течет в доме Центрального округа

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Жители дома №9а по улице 2-я Челюскинцев пожаловались на воду, которая течет из кранов. «Льется желтая вода с песком. Никакие меры по устранению ответственными структурами не принимаются», — гласит пост в группе «Омск ВК».
Ситуация продолжается на протяжении двух недель. Автор обращения показал фото воды. Она действительно имеет желтоватый оттенок, остается песочный осадок.
Пользователи в комментариях посоветовали местным жителям обратиться в управляющую компанию или заменить трубы, если они старые. «Вам еще повезло с такой водой», — написал омич и показал, как из крана у него дома течет коричневая вода.
Отметим, согласно данным «Омск РТС», на указанном адресе горячую воду отключали с 12 июля по 25 июля.
Напомним, ранее мы рассказывали о проблемах с водоснабжением в Октябрьском округе: