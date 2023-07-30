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Published Сегодня, 12:05

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«Желтая вода с песком». Омич показал, какая вода течет в доме Центрального округа

30 июля 2023, 12:05
Фото: 1MI
иллюстрация

Омич пожаловался на желтую воду с песком из крана

Проблема актуальна уже две недели.

Жители дома №9а по улице 2-я Челюскинцев пожаловались на воду, которая течет из кранов. «Льется желтая вода с песком. Никакие меры по устранению ответственными структурами не принимаются», — гласит пост в группе «Омск ВК».

Ситуация продолжается на протяжении двух недель. Автор обращения показал фото воды. Она действительно имеет желтоватый оттенок, остается песочный осадок.

вода на 2-й Челюскинцев, 9авода на 2-й Челюскинцев, 9а
вода на 2-й Челюскинцев, 9авода на 2-й Челюскинцев, 9а
вода на 2-й Челюскинцев, 9а
Фото: скриншот с паблика ОмскВК

Пользователи в комментариях посоветовали местным жителям обратиться в управляющую компанию или заменить трубы, если они старые. «Вам еще повезло с такой водой», — написал омич и показал, как из крана у него дома течет коричневая вода.

Отметим, согласно данным «Омск РТС», на указанном адресе горячую воду отключали с 12 июля по 25 июля.

Напомним, ранее мы рассказывали о проблемах с водоснабжением в Октябрьском округе:

Наши дома в тупике. Омичам в Октябрьском округе уже месяц не могут дать горячую воду
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#Вода#Жалобы#Соцсети#Омичи#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск
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