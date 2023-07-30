«Вот такой нежданчик». В омский приют для собак подкинули крылатого малыша

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Омский приют для бездомных собак «Друг» сообщает о необычном подкидыше. «Вот такой нежданчик у нас появился в приюте. Были в разное время енотовидные собаки, лисы, ворона, но вот гусей — никогда», — говорят сотрудники.
У гусенка обнаружили некое образование возле клюва. Ветеринары приюта не работают с птицами, поэтому волонтеры отправились в клинику. Специалисты провели операцию и назначили лечение.
Эксперты дали рекомендации, которые теперь планируют выполнять сотрудники приюта «Друг». Гуся назвали Яша. Он уже оклемался после медицинских манипуляций. У птенца проснулся аппетит. Когда здоровье наладится, волонтеры намерены пристроить подкидыша:
«Надеемся, что Яша обретет дом, где он будет любимым питомцем, а не потенциальным обедом», — заключили в приюте.