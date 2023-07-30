Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Изображение материала

«Вот такой нежданчик». В омский приют для собак подкинули крылатого малыша

30 июля 2023, 13:11
Фото: 1MI
иллюстрация

В омский приют для собак подкинули больного гусенка

Сейчас птенец идет на поправку. Лечением занимаются волонтеры.

Омский приют для бездомных собак «Друг» сообщает о необычном подкидыше. «Вот такой нежданчик у нас появился в приюте. Были в разное время енотовидные собаки, лисы, ворона, но вот гусей — никогда», — говорят сотрудники.

У гусенка обнаружили некое образование возле клюва. Ветеринары приюта не работают с птицами, поэтому волонтеры отправились в клинику. Специалисты провели операцию и назначили лечение.

Эксперты дали рекомендации, которые теперь планируют выполнять сотрудники приюта «Друг». Гуся назвали Яша. Он уже оклемался после медицинских манипуляций. У птенца проснулся аппетит. Когда здоровье наладится, волонтеры намерены пристроить подкидыша:

«Надеемся, что Яша обретет дом, где он будет любимым питомцем, а не потенциальным обедом», — заключили в приюте.

#Приют для животных#Приют для собак#Животные#Волонтеры#Общество#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Повышение призывного возраста, жуткие вырубки в Омске, выступление Пелагеи
Сегодня, 09:50
Дождь, туман и грозы. Что ждет омичей в августе
Сегодня, 06:42
Обвиненный в избиении посетителя замначальника омской ГИБДД избежал уголовного дела
Вчера, 21:44
Девушка погибла при опрокидывании авто у ж/д станции в Омске
Сегодня, 10:53
К зомби-апокалипсису готовы! Зачем в Омске закупают марли на 120 тысяч рублей
Сегодня, 04:39