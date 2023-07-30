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Девушка погибла при опрокидывании авто у ж/д станции в Омске

30 июля 2023, 10:53
Фото: 1MI
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26-летний мужчина пострадал.

30 июля в 08:15 стало известно о смертельной аварии. Подробности трагедии рассказали в омской полиции.

Водитель «Жигули» ехал по грунтовой дороге в районе ж/д станции «Московка». Мужчина не справился с управлением, автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП скончалась девушка, пассажир, ее личность сейчас устанавливается. В салоне также находился 26-летний мужчина. Он госпитализирован с тяжелыми травмами.

Правоохранители проводят проверку, чтобы установить все детали происшествия.

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