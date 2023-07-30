Девушка погибла при опрокидывании авто у ж/д станции в Омске

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
30 июля в 08:15 стало известно о смертельной аварии. Подробности трагедии рассказали в омской полиции.
Водитель «Жигули» ехал по грунтовой дороге в районе ж/д станции «Московка». Мужчина не справился с управлением, автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП скончалась девушка, пассажир, ее личность сейчас устанавливается. В салоне также находился 26-летний мужчина. Он госпитализирован с тяжелыми травмами.
Правоохранители проводят проверку, чтобы установить все детали происшествия.