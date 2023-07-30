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В Омской области ищут водителя, который сбил велосипедистов

30 июля 2023, 05:27
Фото: 1MI
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Неизвестный на неустановленном авто.

29 июля в 23:15 в Исилькульском районе произошло ДТП с пострадавшими. Полиция объявила розыск подозреваемого.

Неизвестный на неустановленном автомобиле двигался по дороге Называевск-Исилькуль. В районе 74-го километра наехал на двух велосипедистов. Они были на краю проезжей части в попутном направлении. Водитель скрылся с места аварии.

Пострадавшие 31-летний мужчина и 28-летняя женщина госпитализированы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об автомобилисте, просят позвонить по телефонам: 79-35-04 или 102.

Напомним, ранее мы сообщали о ДТП, в котором пострадал 13-летний подросток:

Пострадал ребенок. Пьяный омич без прав въехал в иномарку
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#ДТП#ДТП с пострадавшими#Полиция#Велосипедист#Общество#Происшествия#Новости#Исилькульский район
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