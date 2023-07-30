В Омской области ищут водителя, который сбил велосипедистов

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
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Updated Сегодня, 05:29
29 июля в 23:15 в Исилькульском районе произошло ДТП с пострадавшими. Полиция объявила розыск подозреваемого.
Неизвестный на неустановленном автомобиле двигался по дороге Называевск-Исилькуль. В районе 74-го километра наехал на двух велосипедистов. Они были на краю проезжей части в попутном направлении. Водитель скрылся с места аварии.
Пострадавшие 31-летний мужчина и 28-летняя женщина госпитализированы.
Всех, кто обладает какой-либо информацией об автомобилисте, просят позвонить по телефонам: 79-35-04 или 102.
Напомним, ранее мы сообщали о ДТП, в котором пострадал 13-летний подросток: