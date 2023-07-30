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Пострадал ребенок. Пьяный омич без прав въехал в иномарку

30 июля 2023, 03:08
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске пьяный водитель без прав устроил ДТП на Воровского

Водитель прошел медосвидетельствование. Возбуждены административные дела.

29 июля в 19:00 стало известно об аварии с пострадавшими в Омске. Подробности рассказали в Госавтоинспекции.

38-летний водитель ВАЗ-2107 ехал по улице Воровского. В районе дома №59 не выдержал дистанцию и въехал в «Ravon», за рулем которого был 36-летний мужчина.

В результате аварии 45-летней женщине из отечественного авто и 13-летнему мальчику из иномарки понадобилась помощь медиков.

Выяснилось, водитель «Жигули» в момент происшествия был пьян. Показания алкотестера — 1,594 мг/л. Более того, у мужчины не было водительских прав. За нарушения возбуждены административные дела. Полиция проводит проверку.

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#ДТП#ДТП с пострадавшими#Полиция#ГИБДД#Происшествия#Новости#Омск
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