Омским муниципальным работникам будут платить вдвойне за командировки на Донбасс

В Омске готовятся утвердить правила выплаты зарплаты для работников городской администрации и муниципальных учреждений, отправляющихся в командировку на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Соответствующий проект постановления подписал мэр Сергей Шелест.