Омским муниципальным работникам будут платить вдвойне за командировки на Донбасс

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
В Омске готовятся утвердить правила выплаты зарплаты для работников городской администрации и муниципальных учреждений, отправляющихся в командировку на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Соответствующий проект постановления подписал мэр Сергей Шелест.
Муниципальные служащие смогут рассчитывать на двойную заработную плату. Размер суточных во время командировки на Донбасс составит 8480 рублей. Кроме того, говорится о выплате безотчетных сумм «в целях возмещения дополнительных расходов, связанных со служебной командировкой».
При этом, согласно положению о порядке возмещения командировочных расходов работникам мэрии и городских муниципальных учреждений за каждый день служебной командировки за пределами региона платят 300 рублей.
Ранее Город55 рассказывал, что беженцев из Донбасса и Украины снова разместят в гостинице «Иртыш». Сумма очередного контракта, полученного гостиничным комплексом, составила 15 млн рублей.