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Омским муниципальным работникам будут платить вдвойне за командировки на Донбасс

28 июля 2023, 03:54
Фото: 1MI
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Размер суточных для отправившихся в командировку составит почти 8,5 тысяч рублей.

В Омске готовятся утвердить правила выплаты зарплаты для работников городской администрации и муниципальных учреждений, отправляющихся в командировку на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Соответствующий проект постановления подписал мэр Сергей Шелест.

Муниципальные служащие смогут рассчитывать на двойную заработную плату. Размер суточных во время командировки на Донбасс составит 8480 рублей. Кроме того, говорится о выплате безотчетных сумм «в целях возмещения дополнительных расходов, связанных со служебной командировкой».

При этом, согласно положению о порядке возмещения командировочных расходов работникам мэрии и городских муниципальных учреждений за каждый день служебной командировки за пределами региона платят 300 рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что беженцев из Донбасса и Украины снова разместят в гостинице «Иртыш». Сумма очередного контракта, полученного гостиничным комплексом, составила 15 млн рублей.

Все стабильно. Беженцев из Донбасса и Украины поселят в омской гостинице «Иртыш»
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#Юлия Истомина#Командировка#Донбасс#Постановление#Выплаты#Город#Политика#Новости#Омск#Омская область
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