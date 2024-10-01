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АО «Омск РТС»

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2024
Прокуратура подала в суд на «ТГК-11» и «ОмскРТС» и обязала решить вопрос с отоплением
1 октября, 13:18
Все котлы отремонтированы. В Омск РТС сообщили о готовности к отопительному сезону
23 сентября, 13:26
2023
В Омске жильцов аварийного дома четыре года незаконно просили платить за горячую воду
Ответственное предприятие сделало перерасчет после вмешательства прокуратуры.
26 июля 2023, 04:35
Забыли включить? Несколько домов в центре Омска остались без горячей воды
6 июня 2023, 12:02

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