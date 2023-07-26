В Нижнеомском районе в третий раз за год сменился начальник ОМВД

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
В отделении МВД России по Нижнеомскому району назначили нового руководителя. С 24 июля им стал Александр Филенберг. Соответствующая информация появилась в сервисе «Руспрофайл».
Отметим, что это уже третье назначение в ведомстве в нынешнем году. 12 мая 2023 года временно исполняющим обязанности начальника стал Дмитрий Михалев, а 12 июля — Евгений Панкратов.
Ранее Город55 сообщал, что бывший глава омского УМВД Алексей Меркушов, уволенный за пьяную драку в московском метро, стал исполняющим обязанности главы Черлакского района.