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В Нижнеомском районе в третий раз за год сменился начальник ОМВД

26 июля 2023, 06:39
Фото: 1MI
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С 24 июля ведомством руководит Александр Филенберг.

В отделении МВД России по Нижнеомскому району назначили нового руководителя. С 24 июля им стал Александр Филенберг. Соответствующая информация появилась в сервисе «Руспрофайл».

Отметим, что это уже третье назначение в ведомстве в нынешнем году. 12 мая 2023 года временно исполняющим обязанности начальника стал Дмитрий Михалев, а 12 июля — Евгений Панкратов.

Ранее Город55 сообщал, что бывший глава омского УМВД Алексей Меркушов, уволенный за пьяную драку в московском метро, стал исполняющим обязанности главы Черлакского района.

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#Евгений Игишев#Полиция#Назначение#УМВД#Общество#Омск#Омская область#Нижнеомский район
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