Предложили закрыть ипотеку. Омичка перевела 900 тысяч мошеннику с сайта знакомств

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве обратилась 29-летняя омичка. В полиции женщина рассказала, что попалась на уловки аферистов и лишилась 900 тысяч рублей.
Омичка сообщила, что познакомилась в интернете с молодым человеком якобы из Ялты, завязалась романтическая переписка. Позже мужчина предложил потерпевшей заработать на фондовой бирже. Особых навыков не требовалось — только вкладывать деньги.
«Познакомились на сайте знакомств. Долго общались. Предложили закрыть ипотеку, сделать меня счастливой. Покупаешь доллар на бирже. А потом с биржи выводишь в компанию, покупаешь протокол определенный, 50 дней работают твои деньги», — объяснила омичка.
Потерпевшая вносила на «брокерский счет» как свои сбережения, так и кредитные деньги. В общей сложности перевела 900 тысяч. В какой-то момент у нее заблокировали доступ к личному кабинету на мошенническом сайте. Аферисты сообщили омичке, что ей необходимо внести 1500 долларов, чтобы получить обратно доступ. После этого потерпевшая поняла, что ее обманывают и пошла в полицию.
Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Выясняются все детали произошедшего.