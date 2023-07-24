Предложили закрыть ипотеку. Омичка перевела 900 тысяч мошеннику с сайта знакомств

Потерпевшая вносила на «брокерский счет» как свои сбережения, так и кредитные деньги. В общей сложности перевела 900 тысяч. В какой-то момент у нее заблокировали доступ к личному кабинету на мошенническом сайте. Аферисты сообщили омичке, что ей необходимо внести 1500 долларов, чтобы получить обратно доступ. После этого потерпевшая поняла, что ее обманывают и пошла в полицию.