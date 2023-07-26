Омичи в три раза реже стали жаловаться на работу городского транспорта

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сегодня, 26 июля, рассказал, как в регионе проходит транспортная реформа.
«Большая работ проделана вместе с федеральным правительством и администрацией. Закупили много техники, и автобусов, и троллейбусов. Они видны на улицах и красиво смотрятся, все работает. Сегодня по транспортной реформе мы видим, что количество жалоб, по сравнению с тем, что было изначально, снижается», — отметил врио главы региона.
Хоценко сообщил, что вопросы транспорта контролируются профильным министерством и Центром управления регионом. В начале реформы от омичей поступало до 1000 жалоб в неделю из-за работы транспорта, а сейчас около трехсот.
Ранее депутат омского Горсовета Дмитрий Сахань заявил о «заказных» жалобах на транспортную реформу. По словам парламентария, недовольство омичей достигнет пика в сентябре. Горожане жалуются на большие интервалы движения и переполненные автобусы.