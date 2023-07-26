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Омичи в три раза реже стали жаловаться на работу городского транспорта

26 июля 2023, 11:40
Фото: 1MI
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В начале транспортной реформы от горожан поступало до тысячи обращений в неделю, а сейчас — около трехсот.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сегодня, 26 июля, рассказал, как в регионе проходит транспортная реформа.

«Большая работ проделана вместе с федеральным правительством и администрацией. Закупили много техники, и автобусов, и троллейбусов. Они видны на улицах и красиво смотрятся, все работает. Сегодня по транспортной реформе мы видим, что количество жалоб, по сравнению с тем, что было изначально, снижается», — отметил врио главы региона.

Хоценко сообщил, что вопросы транспорта контролируются профильным министерством и Центром управления регионом. В начале реформы от омичей поступало до 1000 жалоб в неделю из-за работы транспорта, а сейчас около трехсот.

Ранее депутат омского Горсовета Дмитрий Сахань заявил о «заказных» жалобах на транспортную реформу. По словам парламентария, недовольство омичей достигнет пика в сентябре. Горожане жалуются на большие интервалы движения и переполненные автобусы.

Омский депутат Сахань заявил о «заказных» жалобах на транспортную реформу
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#Евгений Игишев#Транспорт#Виталий Хоценко#Врио губернатора Омской области#Дороги#Транспортная реформа#Общество#Город#Омск#Омская область
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