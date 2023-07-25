Омский депутат Сахань заявил о «заказных» жалобах на транспортную реформу

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Сегодня, 25 июля, в Омске прошла пресс-конференция главы Городского совета Владимира Корбута и его заместителей — Дмитрия Саханя и Светланы Студеникиной. Центральной темой стали итоги весенней сессии Горсовета, и собравшиеся, конечно, не обошли стороной проблемы, связанные с транспортной реформой.
Сахань (он, кстати, возглавляет проект «Дорожный контроль» и руководит региональным общественным советом федерального проекта «Безопасные дороги») констатировал, что омичи в целом неодобрительно реагируют на изменения. Речь в первую очередь об исчезновении маловместительного пассажирского транспорта с центральных улиц.
— Жалобы приходят массово, — признал вице-спикер. — Есть и объективные жалобы, и необъективные, и заказные… Но люди вообще болезненно воспринимают новшества в этой сфере, а реформа назрела, хотя кому-то она и не нравится.
Позже Сахань объяснил Городу55, что имеет в виду под «заказными» жалобами. По его словам, многие обращения в администрацию инициированы владельцами маршруток, бизнес которых из-за закрытого центра может стать менее выгодным.
— Эти люди не хотят покупать более вместительный и современный транспорт и пытаются действовать по-другому, из-за чего и появляется масса жалоб, — считает вице-спикер. — При этом мы видим, что сами водители маршруток (во многих случаях одновременно владельцы) часто нарушают правила на дорогах.
Однако и объективные основания для жалоб на работу транспортной системы тоже существуют. Сахань признал, что ситуация наверняка ухудшится: в сентябре в Омск вернутся все отдыхающие, выйдут на учебу школьники и студенты, и тогда количество жалоб достигнет пика. Но администрация, по его словам, продолжает «донастройку» системы, увеличивая количество транспорта и меняя интервалы движения там, где это необходимо.
— Мы видим, что проспект Карла Маркса благодаря реформе уже разгрузился, — заявил депутат. — На улице Жукова, куда перенаправлена часть транспорта, интенсивность движения не увеличилась…
Отметим, что жалобы омичей поступают не только в администрацию. Город55 продолжает получать обращения, в которых идет речь о слишком больших интервалах движения транспорта и о переполненных автобусах. Из-за этого многие горожане опаздывают на работу, а вечером с большим трудом добираются до дома. Эта ситуация уже вызвала интерес чиновников и контролирующих органов.