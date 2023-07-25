Омский депутат Сахань заявил о «заказных» жалобах на транспортную реформу

Однако и объективные основания для жалоб на работу транспортной системы тоже существуют. Сахань признал, что ситуация наверняка ухудшится: в сентябре в Омск вернутся все отдыхающие, выйдут на учебу школьники и студенты, и тогда количество жалоб достигнет пика. Но администрация, по его словам, продолжает «донастройку» системы, увеличивая количество транспорта и меняя интервалы движения там, где это необходимо.