К строительству бассейна на омской Московке-2 привлекли нелегалов

Как выяснилось, 20 июня на объекте по улице Молодова работали строители из-за рубежа без разрешительных документов. Известно, что к созданию бассейна фирма привлекла четырех граждан Узбекистана и Таджикистана. Представители соседних стран нелегально занимались стройкой, так что «АВТОДОРУ55» внесли представление.