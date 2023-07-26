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К строительству бассейна на омской Московке-2 привлекли нелегалов

26 июля 2023, 06:26
Фото: Город55
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Компании внесли представление за нарушение.

В Генпрокуратуре РФ представили данные о проверке, проведенной в отношении ООО «АВТОДОР55». Известно, что компания занимается строительством крытого бассейна в микрорайоне Московка-2.

Как выяснилось, 20 июня на объекте по улице Молодова работали строители из-за рубежа без разрешительных документов. Известно, что к созданию бассейна фирма привлекла четырех граждан Узбекистана и Таджикистана. Представители соседних стран нелегально занимались стройкой, так что «АВТОДОРУ55» внесли представление.

Компания должна устранить правонарушение в течение месяца, уточняется в документах федерального надзорного ведомства. К слову, ранее работников без разрешительных документов пресекли на строительной площадки «Кварталов Драверта». Проектом занялась «Брусника», объяснившая Городу55, какая именно сложность возникла с наймом строителей.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Генпрокуратура РФ#Нелегалы#Стройка#Представление
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