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Генпрокуратура РФ

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2024
Заместитель Генпрокурора РФ Демешин провел в Омске заседание коллегии прокуратуры
6 февраля, 14:38
2023
К строительству бассейна на омской Московке-2 привлекли нелегалов
26 июля 2023, 06:26
Вмешался Генпрокурор РФ. Омичке выплатили 1,5 млн алиментов спустя 10 лет
Женщина не получала алименты почти 10 лет.
3 мая 2023, 13:18
2022
Заместитель генпрокурора обсудил с общественностью проблемы Омской области
Заместитель Игоря Краснова провел форум: «Омск. Территория неравнодушных людей». Обсудили и экологию, и транспорт, и проблемы с отоплением.
20 декабря 2022, 09:00
Краснов уехал, а комиссия осталась. В прокуратуре Омской области примут граждан
Комиссия генпрокуратуры примет омичей по личным вопросам уже в среду, 21 декабря.
17 декабря 2022, 08:45
Губернатор Омской области прокомментировал ситуацию с «нерадивыми газовиками»
Визит генпрокурора Игоря Краснова устроил омским чиновникам «встряску». Губернатор прокомментировал обращение омичей к генпрокурору по поводу уголовного дела над газовиками.
7 декабря 2022, 08:01
Омичи пожаловались на аварийное жилье генпрокурору Краснову во время личного приема
В ходе рабочего визита в Омск Игорь Краснов провел личный прием граждан. Омичи пожаловались на невыносимую жизнь в аварийных домах.
6 декабря 2022, 10:47
Прокурор Омской области Студеникин официально ушел в отставку
Николай Студеникин официально покинул пост главы омской прокуратуры, информация о должности на сайте ведомства изменилась.
7 ноября 2022, 12:36
Дело о растрате бывшего гендиректора волейбольного клуба «Омичка» отправят в суд
Сергей Шелпаков растратил 144 тысячи рублей субсидий, по мнению следствия.
13 сентября 2022, 13:46

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