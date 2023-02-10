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Published Сегодня, 05:59

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В Омске на Московке-2 начали строить бассейн

10 февраля 2023, 05:59
Фото: Правительство Омской области
Первых посетителей планируют принять в спорткомплексе уже через год.

На Московке-2 началось строительство нового бассейна. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Сейчас рабочие на объекте расчищают площадку под будущий спорткомплекс, формируется насыпь грунта. Строительство ведет компания «АРТ РемСтрой» по концессионному соглашению.

Площадь спортивного комплекса составит почти 5 тысяч квадратных метров. Здание вместит два бассейна: большой 25-метровый на 6 дорожек и малый 10-метровый.

«Начали большое дело — строительство нового спортивного объекта в рамках национального проекта „Демография“, федерального проекта „Спорт — норма жизни“ — плавательного бассейна на Московке. Бассейн уже через год сможет принимать посетителей. жителей густонаселенного микрорайона. Поэтому ждем и следим за ходом строительства», — поделился первый заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник у себя на странице ВКонтакте.

Ранее Город55 сообщал, что проект строительства крытого бассейна на Московке-2 утвердили в конце декабря 2022 года. Новый спортивный комплекс появится между улицами Молодова, Лобова и Сибирским проспектом.

В Омске утвердили проект строительства крытого бассейна на Московке-2
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Старт дан. В Омске официально разрешили построить новый крытый бассейн на Московке-2
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#Евгений Игишев#Бассейн#Крытый бассейн#Строительство#Спортивные площадки#Спортивный комплекс#Омск#Омская область#Видео
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