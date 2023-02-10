В Омске на Московке-2 начали строить бассейн

На Московке-2 началось строительство нового бассейна. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Сейчас рабочие на объекте расчищают площадку под будущий спорткомплекс, формируется насыпь грунта. Строительство ведет компания «АРТ РемСтрой» по концессионному соглашению.