В Омске на Московке-2 начали строить бассейн

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Published Сегодня, 05:59
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На Московке-2 началось строительство нового бассейна. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Сейчас рабочие на объекте расчищают площадку под будущий спорткомплекс, формируется насыпь грунта. Строительство ведет компания «АРТ РемСтрой» по концессионному соглашению.
Площадь спортивного комплекса составит почти 5 тысяч квадратных метров. Здание вместит два бассейна: большой 25-метровый на 6 дорожек и малый 10-метровый.
«Начали большое дело — строительство нового спортивного объекта в рамках национального проекта „Демография“, федерального проекта „Спорт — норма жизни“ — плавательного бассейна на Московке. Бассейн уже через год сможет принимать посетителей. жителей густонаселенного микрорайона. Поэтому ждем и следим за ходом строительства», — поделился первый заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник у себя на странице ВКонтакте.
Ранее Город55 сообщал, что проект строительства крытого бассейна на Московке-2 утвердили в конце декабря 2022 года. Новый спортивный комплекс появится между улицами Молодова, Лобова и Сибирским проспектом.