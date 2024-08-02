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Нелегалы

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Оштрафовать или выгнать? На омском рынке нашли иностранцев без разрешения на работу
2 августа, 09:11
2023
В Омске росгвардейцы задержали нелегалов-торговцев на Черлакском рынке
Шесть иностранцев в скором времени отправятся на родину.
11 октября 2023, 06:53
Омские пограничники задержали 16 нелегалов при попытке пересечь границу России
На иностранцев завели уголовное дело.
13 сентября 2023, 11:45
Одного иностранца ждет депортация. На омской стройке нашли 11 нелегалов
17 августа 2023, 06:46
К строительству бассейна на омской Московке-2 привлекли нелегалов
26 июля 2023, 06:26
Чемодан, вокзал, Узбекистан. Из Омска депортировали 12 нелегалов
У иностранцев не только не было жилья, но и разрешения на работу.
7 июля 2023, 08:41

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