«Брусника» прокомментировала задержание людей на стройке омских «Кварталов Драверта»

«Брусника» в свою очередь рассказала Городу55, что нелегалами задержанных строителей назвать нельзя. Ситуация развернулась таким образом из-за того, что у сотрудников субподрядчика не было документов, которые бы разрешали работать на территории Омской области. Рабочие прибыли сюда из соседнего региона с разрешением трудиться в Новосибирской области.