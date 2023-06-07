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«Брусника» прокомментировала задержание людей на стройке омских «Кварталов Драверта»

7 июня 2023, 14:55
Фото: Город55
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По словам застройщика, строители не являлись нелегальными мигрантами.

Екатеринбургская компания «Брусника» занимается строительством нового микрорайона «Кварталы Драверта». К 2035 году на Левом берегу появится 22 новых многоэтажки. Недавно на стройплощадке побывали правоохранительные органы и в отношении застройщика запустили проверку по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконная трудовая деятельность иностранным гражданином).

«Брусника» в свою очередь рассказала Городу55, что нелегалами задержанных строителей назвать нельзя. Ситуация развернулась таким образом из-за того, что у сотрудников субподрядчика не было документов, которые бы разрешали работать на территории Омской области. Рабочие прибыли сюда из соседнего региона с разрешением трудиться в Новосибирской области.

«Для работы на территории Омской области требуется отдельное разрешение ФМС, патент. Поэтому на каждого из сотрудников субподрядчик подал заявку на получение документов, они находятся в стадии оформления», — объяснили представители компании.

Оказалось, что только у 25 человек из большой команды не были оформлены документы. А возводят «Кварталы Драверта» ежедневно от 105 до 115 строителей. С руководством генподрядчика после этого случая провели дополнительную беседу, чтобы впредь подобных нарушений не возникало.

«Брусника» отметила, что эта ситуация никак не нарушит планы по строительству, работы ведутся в соответствии с графиком.

На стройке омских «Кварталов Драверта» большая часть работников оказались нелегалами
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Строительство#Брусника#Квартал Драверта#Документы#Нарушение
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