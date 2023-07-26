Из Омска запустят междугородний маршрут в Одесское

Из Омска в село Одесское запустят междугородний рейс. Советующий приказ 25 июля подписал министр транспорта Омской области Динар Курманов. Рейс будет ежедневным. Автобусы из Омска будут отправлять в 19:10, из Одесского — в 16:30. Расчетное время в пути составит 2 часа.