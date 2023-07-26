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Из Омска запустят междугородний маршрут в Одесское

26 июля 2023, 08:33
Фото: 1MI
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Транспорт будет отправляться ежедневно в 19:10. Время в пути составит 2 часа.

Из Омска в село Одесское запустят междугородний рейс. Советующий приказ 25 июля подписал министр транспорта Омской области Динар Курманов. Рейс будет ежедневным. Автобусы из Омска будут отправлять в 19:10, из Одесского — в 16:30. Расчетное время в пути составит 2 часа.

Как уточнили Городу55 в региональном минтрансе, этот маршрут будет регулируемый, его ввели по ходатайству местной администрации. До этого Омск и Одесское соединял нерегулируемый маршрут 1007.

В настоящее время из Омска в Одесское можно уехать с автовокзала. Частный перевозчик ИП Кириллов А.В. выполняет 7 рейсов в день. Стоимость билета составляет 222 рубля.

Ранее Город55 сообщал, что авиакомпания Red Wings с августа запустит рейс из Омска в Казань. Планируется один рейс по средам.

Перевозчик Red Wings с августа запустит рейс из Омска в Казань
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#Евгений Игишев#Транспорт#Автобус#Пассажирский автобус#Одесское#Маршруты#Маршрут#Автобусный маршрут#Общество#Омск#Омская область
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