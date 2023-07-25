Перевозчик Red Wings с августа запустит рейс из Омска в Казань

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Со 2 августа из Омска будет возможно чаще летать в Казань. Организацией нового рейса займется авиакомпания Red Wings. Ранее она являлась базовым перевозчиком омского аэропорта.
Соответствующую информацию внесли в летнее расписание местного аэровокзала, которое актуально до 28 октября 2023 года. В нем указано, что со 2 по 30 августа вылет в Казань поставят на 04:30, а с 6 сентября по 25 октября отправление будет в 08:10.
Планируется один рейс в среду. Полет в направлении Омск-Казань займет 2 часа 40 минут. На момент публикации цена билета для взрослого в одну сторону составила 7 050 рублей.
Red Wings на данный момент занимается перевозками омских пассажиров в Екатеринбург, Минеральные воды и Астану. В столицу Татарстана пока что можно отправиться с помощью «Северного ветра» и «ЮВТАэро», которые выполняют рейсы по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.
Напомним, что Red Wings перестала быть базовым перевозчиком в Омске, но сотрудничество с местным аэропортом и региональным правительством не прекратилось. Дело в том, что авиакомпания сократила полетную программу. Средства из областного бюджета, выделенные на Red Wings, перераспределили на других авиаперевозчиков.