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Перевозчик Red Wings с августа запустит рейс из Омска в Казань

25 июля 2023, 05:16
Фото: Город55
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Он будет выполняться по средам.

Со 2 августа из Омска будет возможно чаще летать в Казань. Организацией нового рейса займется авиакомпания Red Wings. Ранее она являлась базовым перевозчиком омского аэропорта.

Соответствующую информацию внесли в летнее расписание местного аэровокзала, которое актуально до 28 октября 2023 года. В нем указано, что со 2 по 30 августа вылет в Казань поставят на 04:30, а с 6 сентября по 25 октября отправление будет в 08:10.

Планируется один рейс в среду. Полет в направлении Омск-Казань займет 2 часа 40 минут. На момент публикации цена билета для взрослого в одну сторону составила 7 050 рублей.

Red Wings на данный момент занимается перевозками омских пассажиров в Екатеринбург, Минеральные воды и Астану. В столицу Татарстана пока что можно отправиться с помощью «Северного ветра» и «ЮВТАэро», которые выполняют рейсы по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Напомним, что Red Wings перестала быть базовым перевозчиком в Омске, но сотрудничество с местным аэропортом и региональным правительством не прекратилось. Дело в том, что авиакомпания сократила полетную программу. Средства из областного бюджета, выделенные на Red Wings, перераспределили на других авиаперевозчиков.

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#Алина Ясинская#Транспорт#Общество#Red Wings#Рейс#Новости#Омская область
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