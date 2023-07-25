Перевозчик Red Wings с августа запустит рейс из Омска в Казань

Соответствующую информацию внесли в летнее расписание местного аэровокзала, которое актуально до 28 октября 2023 года. В нем указано, что со 2 по 30 августа вылет в Казань поставят на 04:30, а с 6 сентября по 25 октября отправление будет в 08:10.