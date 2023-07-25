Мусор повсюду. Омичи пожаловались на состояние скейт-парка в центре города

Омичи обратили внимание на неубранную территорию скейт-парка на улице Бударина. Видео со спортивной площадки появилось сегодня, 25 июля, в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области». В ролике видно, что урны в скейт-парке переполнены, а фантики, бутылки и обертки валяются на тротуаре.