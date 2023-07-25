Мусор повсюду. Омичи пожаловались на состояние скейт-парка в центре города

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:00
Омичи обратили внимание на неубранную территорию скейт-парка на улице Бударина. Видео со спортивной площадки появилось сегодня, 25 июля, в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области». В ролике видно, что урны в скейт-парке переполнены, а фантики, бутылки и обертки валяются на тротуаре.
Пользователи социальных сетей предположили, что если добавить в общественном пространстве больше мусорных контейнеров, то проблема исчезнет. В администрации Омска рассказали, кто должен следить за территорией комплекса.
«В целях координации работ по благоустройству и содержанию территории скейт-парка „Спортивному городу“ в постоянное (бессрочное) пользование предоставлен земельный участок. Работниками учреждения осуществляется санитарная очистка от твердых бытовых отходов данной территории. На территории скейт парка в июле 2023 года дополнительно установлены урны. В выходные дни учреждением будет усилен контроль за территорией скейт парка», — сообщили в мэрии.
Напомним, что в мае нынешнего года скейт-парк пострадал от рук вандалов. На спортплощадке сломали скамейки. Лавочки позже отремонтировали, а злоумышленников искали с помощью записи камер видеонаблюдения.