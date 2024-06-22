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Скейт-парк

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2024
Закатаются. В Старом Кировске планируют построить новый скейт-парк
Подрядчик готов приступить к строительству уже в ближайшее время.
22 июня, 07:40
Скейт-парк в центре Омска подготовили к весенне-летнему сезону
Скейт-площадка снова готова встречать юных омичей, о подготовке объекта к весне и лету рассказал директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта.
3 апреля, 13:03
В Омской области ищут подрядчика для возведения парка в Большеречье за 21 млн
15 февраля, 08:16
2023
Мусор повсюду. Омичи пожаловались на состояние скейт-парка в центре города
25 июля 2023, 05:58
Полицейские нашли омича, который катался на машине по скейт-парку
На молодого человека составили сразу несколько протоколов.
8 июня 2023, 10:26
В омском скейт-парке на Бударина заметили «Жигули»
Омичи на машине заехали на площадку скейт-парка.
7 июня 2023, 07:29
«Не все подростки такие». Юные омичи провели субботник в скейт-парке на Бударина
Подростков возмутили комментарии о вандализме.
22 мая 2023, 02:26
Стало известно, когда восстановят скамейки в омском скейт-парке на Бударина
Представители БУ Омска «Спортивный город» обратились в полицию.
11 мая 2023, 10:24
Прогнили фанеры. Стала известна судьба скейт-парка на «Зеленом острове» в Омске
Износившуюся за несколько лет площадку нужно ремонтировать.
14 апреля 2023, 08:54
2022
Омский НПЗ начал монтаж трюковых фигур в новом скейт-парке
Пространство для экстремальных видов спорта строят в центре Омска — на Бударина.
24 июня 2022, 11:20

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